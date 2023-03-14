Der Spiegel: связанная с подрывом «Северных потоков» яхта находится в бывшем военном порту ФРГ

Яхта «Андромеда» модели Bavaria Cruiser 50 находится на мысе Буг германского острова Рюген — в бывшем военном порту Германии, сообщил журнал Der Spiegel. По информации немецких СМИ, именно эта яхта могла использоваться для доставки взрывчатки к месту подрыва «Северных потоков». Как выяснил Der Spiegel, адрес электронной почты, который использовался для аренды судна, может указывать на Украину.

По информации журнала, яхта находится недалеко от коммуны Дранске на острове Рюген. Утверждается, что следователи во время проведения обыска изъяли бортовую электронику. На судне были обнаружены следы взрывчатых веществ.

Бывший военный порт находится на закрытой территории. Ранее на нем размещались быстроходные катера Народного военно-морского флота. После 1990 года военная база была ликвидирована. Буг используется компанией «Андромеды» как зимний лагерь для парусных судов.

Западные СМИ начали публиковать новые данные по расследованию подрыва «Северных потоков» спустя шесть месяцев после диверсии и месяц после того, как свое расследование обнародовал журналист Сеймур Херш, который обвинил в произошедшем власти США (Вашингтон это отрицает). По информации западных СМИ, к подрыву может быть причастна проукраинская группа, которая, вероятно, не связана с властями. Киев отрицает причастность своих граждан к атаке. Как утверждает The Wall Street Journal, ЦРУ еще летом 2022 года предупреждало европейские страны о возможной подготовке теракта. По информации СМИ, немецкие следователи практически полностью исключили причастность РФ к диверсии, в США также не верят в ответственность России.

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Леонид Уварчев