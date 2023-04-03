WP: яхту «Андромеда» могли использовать для отвлечения внимания от исполнителей диверсии на «Северных потоках»

Немецкая сторона в ходе расследования взрывов на трубопроводах «Северный поток» обратила внимание на арендованную яхту «Андромеда», которую заподозрили в причастности к диверсии. Однако после нескольких месяцев расследования в ФРГ заподозрили, что она, вероятно, была не единственным судном, использованным для осуществления атаки. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на официальные лица, осведомленные о расследовании генпрокурора Германии, говорившие на условии анонимности.

Правоохранительные органы теперь предполагают, что яхта, возможно, был приманкой, чтобы отвлечь внимание от истинных преступников, которые остаются на свободе, сообщает WP со ссылкой на источники.

Немецкое расследование установило, что следы взрывчатки «военного назначения», найденные на столе в каюте «Андромеды», соответствуют партии, использованной на трубопроводе. Однако несколько официальных лиц усомнились, что опытные диверсанты оставили бы после себя такие очевидные доказательства вины. Возник вопрос, не были ли следы взрывчатки, обнаруженные через месяцы после того, как арендованную яхту вернули владельцам, предназначены для того, чтобы навести подозрение на «Андромеду».

«Вопрос в том, является ли история с яхтой чем-то отвлекающим или это только часть картины»,— сказал один человек, знакомый с ходом расследования.

Официальные лица США и Европы говорят, что до сих пор точно не знают, кто стоит за подводной атакой. Но несколько человек заявили, что разделяют скептицизм немцев по поводу того, что экипаж из шести человек на одной яхте заложил сотни фунтов взрывчатки, которая вывела из строя газопроводы.

По информации немецких СМИ, яхта «Андромеда» модели Bavaria Cruiser 50 могла использоваться для доставки взрывчатки к месту подрыва «Северных потоков».

26 сентября 2022 года в «Северном потоке» и «Северном потоке-2» Дания выявила значительную утечку газа. Швеция сообщила, что причиной аварии послужили взрывы. Генпрокуратура РФ расценила диверсии как «акт международного терроризма». Ответственность за атаку до сих пор никто не взял.

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Мария Федотова