Der Spiegel и Reuters узнали подробности о розыске яхты в связи с подрывом «Северных потоков»

Взрывчатку для подрыва «Северных потоков», предположительно, перевозили на 15-метровой парусной яхте модели Bavaria Cruiser 50 «Андромеда» с портом приписки Бреге на острове Рюген, сообщили источники немецкого журнала Der Spiegel. Как выяснило агентство Reuters, на острове Кристиансё в Дании проводился розыск яхты (агентство не уточняет ее название).

Как пишет немецкий журнал, судно было арендовано через чартерную фирму острова Рюгена. Оно начало путь из порта Росток-Варнемюнде в Германии, после этого ненадолго пришвартовалось у порта Вик, который находится на севере острова. Как сообщали ранее другие немецкие СМИ, судно, на котором, как предполагается перевозили взрывчатку, после этого отправилось на датский остров Кристиансё.

Смотритель Кристиансё Сорен Тиим Андерсен подтвердил Reuters, что на территории острова разыскивалась яхта, которая пришвартовалась в сентябре. «Вчера мне звонил практически весь мир. Мне звонили 87 разных людей»,— сказал смотритель после публикации материалов в СМИ о том, что на острове могли останавливаться участники диверсии.

Кристиансё входит в одноименный архипелаг, возле которого была осуществлена диверсия. Остров находится под управлением Минобороны Дании, ранее он использовался как военно-морская база. Полицию Дании интересовало, какие суда заходили в местную гавань с 16 по 18 сентября 2022 года. Правоохранительные органы опрашивали местных жителей и собирали информацию в порту.

Западные СМИ в марте начали публиковать сообщения о возможной причастности проукраинской группы к подрыву газопроводов. О ком именно идет речь, неизвестно. Первой информацию западных разведслужб опубликовала The New York Times. По информации The Times, частным спонсором мог быть гражданин Украины, который не связан с правительством Украины и президентом Владимиром Зеленским. The Telegraph сообщал о возможной причастности известного украинского бизнесмена. Как утверждает The Wall Street Journal, ЦРУ США еще летом 2022 года предупреждало европейские страны о возможной подготовке теракта. В феврале свое расследование о подрывах газопроводов опубликовал Сеймур Херш. По его информации, к диверсии причастны США. Госдеп называл обвинения смехотворными.

Подробнее о новых данных — в материале «Ъ» «Трубный запах».

Леонид Уварчев