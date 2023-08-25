WSJ рассказала о поездке Пригожина в Африку незадолго до крушения самолета

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который значится в списке пассажиров разбившегося в Тверской области бизнес-джета Embraer Legacy 600, незадолго до крушения встречался с президентом Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостеном-Арканжем Туадерой. По данным The Wall Street Journal, господин Пригожин уведомил главу ЦАР, что неудавшаяся попытка мятежа в России не помешает работе ЧВК в республике. Перед возвращением в Москву, по информации WSJ, Евгений Пригожин также посетил Мали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @orchestra_w Фото: @orchestra_w

The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что частный самолет Евгения Пригожина приземлился в столице ЦАР Банги 18 августа. На встрече с Фостеном-Арканжем Туадерой в президентском дворце господин Пригожин заявил, что попытка мятежа в России, предпринятая ЧВК «Вагнер» в конце июня, не повлияет на работу военной компании в республике, пишет WSJ. По словам одного из собеседников издания, Евгений Пригожин также пообещал президенту, что усилит присутствие ЧВК «Вагнер» в ЦАР для обеспечения безопасности местного правительства и «содействия новым инвестициям в сельское хозяйство».

ЧВК «Вагнер» предприняла попытку мятежа в конце июня. Сами бойцы назвали это маршем справедливости. Они установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Ситуация была урегулирована примерно за сутки при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По данным WSJ, на встрече в президентском дворце также присутствовал руководитель разведки ЦАР Ванцет Лингиссара. Однако ни он, ни представитель президента ЦАР не ответили на запрос издания. Представитель Содружества офицеров за международную безопасность, предоставляющего услуги по обучению вооруженных сил и полиции ЦАР, сказал, что у него нет точной информации о том, находился ли Евгений Пригожин в Банги.

На следующий день после переговоров с президентом ЦАР глава ЧВК «Вагнер» встретился с представителями Сил быстрого реагирования (СБР) Судана. Как пишет WSJ, делегация прибыла в Банги из суданской провинции Дарфур с «подарком для Евгения Пригожина», который предоставил им ракеты класса «земля-воздух».

В середине апреля между армией Судана и СБР начались столкновения. Поводом стали разногласия между главнокомандующим армией и главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мухаммедом Хамданом Даклу, который руководит СБР. ЧВК «Вагнер», по данным WSJ, помогла СБР одержать серию побед против суданской армии. В ответ представители Сил быстрого реагирования передали господину Пригожину слитки золота, добытого на рудниках, которые, как утверждается, находились под охраной ЧВК «Вагнер».

Евгений Пригожин ранее отрицал участие ЧВК «Вагнер» в конфликте в Судане. Он утверждал, что ее наемников нет в Судане больше двух лет. О том, что в Судане нет ЧВК, заявляли и сами власти Судана. По словам зампредседателя Переходного суверенного совета Судана Малика Аггара, бойцы ЧВК «Вагнер» находятся исключительно в соседних странах.

После переговоров с представителями Сил быстрого реагирования Судана господин Пригожин вылетел в столицу Мали Бамако, пишет издание. Там, по данным WSJ, он провел некоторое время, а после направился в Москву.

Самолет Embraer Legacy 600, принадлежащий структурам ЧВК «Вагнер», разбился 23 августа в Тверской области. По данным Росавиации, на борту находились десять человек, в том числе основатели ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. В МЧС России сообщили, что в результате авиакатастрофы все находившиеся на борту люди погибли. Останки погибших должны были доставить в морг Твери для опознания.

После крушения самолета СКР возбудил дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Расследовать крушение бизнес-джета, по данным РБК, будет следователь Главного управления по расследованию особо важных дел СКР Иван Сибула.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Вагнер" потерпел небоевое поражение».