Умер основатель бренда «Экспедиция» Александр Кравцов
В возрасте 58 лет умер создатель компании «Руян» и бренда «Экспедиция» Александр Кравцов. Об этом сообщила пресс-служба бренда. Причина смерти не уточняется.
«Сегодня на 59-м году жизни скоропостижно скончался Александр Кравцов... О времени и месте прощания с Александром сообщим позднее»,— указано в пресс-релизе «Экспедиции» в Telegram.
По данным Telegram-канала Mash, у Александра Кравцова «буквально на днях» диагностировали рак печени четвертой стадии. Бизнесмен умер у себя дома в Москве.
Александр Кравцов вместе с партнерами в 1995 году организовал компанию «Руян». В нее вошли в том числе производители средств от комаров «Раптор», Gardex и Mosquitall, а также обувной косметики Salton. В 2002 году был запущен проект «Экспедиция», объединяющий гастрономию, туристическое снаряжение и сувениры.