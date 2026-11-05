Умер основатель бренда «Экспедиция» Александр Кравцов

Александр Кравцов вместе с партнерами в 1995 году организовал компанию «Руян». В нее вошли в том числе производители средств от комаров «Раптор», Gardex и Mosquitall, а также обувной косметики Salton. В 2002 году был запущен проект «Экспедиция», объединяющий гастрономию, туристическое снаряжение и сувениры.