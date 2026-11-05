Федерация футбола Португалии организует прощальное мероприятие в честь Роналду
Федерация футбола Португалии (FPF) устроит торжественные проводы Криштиану Роналду. 5 ноября нападающий объявил об уходе из сборной.
«FPF не допустит прощания без достойных почестей. Мы твердо намерены организовать мероприятие, чтобы отдать дань уважения выдающейся карьере Криштиану Роналду»,— говорится в заявлении организации. В федерации также поблагодарили игрока и отметили, что «он вдохновил поколения молодых людей, которые мечтают пойти по его стопам».
Первый матч за сборную Португалии Криштиану Роналду провел в 2003 году. В составе команды он выиграл чемпионат Европы и стал двукратным победителем Лиги наций (2019, 2025). Форварду принадлежит рекорд по числу матчей (146) и голов (234) на национальном уровне.