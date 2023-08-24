Крушение самолета Пригожина поручили следователю-специалисту по авиакатастрофам

Расследовать уголовное дело о крушении в Тверской области бизнес-джета Embraer, на борту которого находился петербургский предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, будет следователь главного управления по расследованию особо важных дел СКР Иван Сибула, сообщает РБК со ссылкой на источник в СК. Ранее он занимался расследованием других известных авиакатастроф, в частности, крушением бизнес-джета в аэропорту Внуково в 2014 году, в котором погиб глава Total Кристоф де Маржери.

Самолет, на борту которого находился глава ЧВК «Вагнер», следовал из Москвы в Санкт-Петербург и потерпел крушение в Тверской области в ночь на 24 августа. Все находившиеся на борту люди - семь пассажиров и три члена экипажа - погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В Росавиации сообщили, что разбившееся воздушное судно принадлежало ООО «МНТ-Аэро», занимающемуся бизнес-перевозками. По версии специалистов в области расследования авиапроисшествий, причиной крушения мог стать взрыв, произошедший в хвостовой части самолета, которую от него оторвало.

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