Страх и риск в Судане

После непродолжительного затишья боевые действия в Судане между армией и Силами быстрого реагирования в понедельник возобновились. Десятки стран пытаются эвакуировать из Судана своих граждан. Но в других странах, в том числе в России, опасаются, что попытка вывезти людей сейчас, в разгар боев, может представлять угрозу для эвакуируемых. Уже были случаи, когда автоколонны с иностранцами подвергались нападению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Граждане Испании после эвакуации из Судана в Джибути

Фото: Spanish Defence Ministry, Reuters Граждане Испании после эвакуации из Судана в Джибути

Фото: Spanish Defence Ministry, Reuters

Ситуация в Судане меняется буквально каждую минуту. Боевые действия то стихают, то возобновляются с новой силой. В пятницу, казалось, была достигнута договоренность о 72-часовом прекращении огня в связи с мусульманским праздником Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам), знаменующим окончание священного месяца Рамадан. Но полностью это соглашение не соблюдалось, а в понедельник бои между армией и Силами быстрого реагирования (СБР) вспыхнули с новой силой.

Напомним, что вооруженный конфликт в Судане разразился в середине апреля. Поводом стали разногласия между главнокомандующим армией и главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мухаммедом Хамданом Даклу (Хамидти), который руководит СБР (см. «Ъ» от 17 апреля).

Данные о погибших среди мирного населения разнятся. Еще на прошлой неделе в Министерстве здравоохранения Судана говорили о более чем 600 человек, скончавшихся в больницах по всей стране.

У ассоциации суданских врачей и Всемирной организации здравоохранения цифры немного ниже — от 273 до 420 человек. Правда при этом врачи сообщают о переполненных моргах и трупах на улицах. Счет пострадавших идет на тысячи.

Число погибших военных и бойцов вооруженных формирований неизвестно. В стране и прежде всего в столице Хартуме наблюдаются перебои с электричеством и, как следствие, проблемы с поставками воды, в последние дни практически отсутствует связь. Местные жители также говорят о начале продовольственного кризиса. В столице многие просто не могут выйти из дома, чтобы раздобыть еду.

Попытки международного сообщества усадить стороны конфликта за стол переговоров пока не увенчались успехом. В частности, в понедельник стало известно о предложении посредничества со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно информации суданской газеты Sudan Tribune, господин Эрдоган готов устроить встречу в Анкаре между Абдель Фаттахом аль-Бурханом и Мухаммедом Хамданом Даклу. Что суданские лидеры ответили турецкому президенту, неизвестно. Однако ранее они оба заявляли, что отказываются от диалога. Хотя Хамидти в интервью телеканалу Sky News Arabia не исключил, что может встретиться с кем-то из представителей вооруженных сил Судана, но не с главнокомандующим.

В то же время в понедельник от имени суданской армии было выпущено заявление, где подчеркивается, что Силам быстрого реагирования больше нет места в системе безопасности страны. Всем участникам этого крупнейшего вооруженного формирования в стране предложено вступать в ряды суданской армии. До сих пор численность ВС Судана и СБР, по оценкам экспертов, была сопоставима — примерно по 100 тыс. бойцов.

Понимая безнадежность ситуации, в конце прошлой недели многие страны приступили к эвакуации своих граждан из Судана. При этом каждый раз правительствам приходится решать, что опаснее: уйти или остаться.

Особенно рискованно выезжать из Хартума и его окрестностей. Столичный аэропорт стал местом боевых действий. Беженцы пересекают границу с Египтом, Чадом, Южным Суданом.

Но организованная эвакуация иностранцев в основном идет через Порт-Судан на Красном море. Именно туда направляются иностранные корабли и самолеты. Однако до Порт-Судана из столицы еще нужно добраться — это примерно 850 км от Хартума. До границы с Египтом еще больше. Но главное — вырваться из охваченной боями столицы. До мест сбора эвакуационных конвоев многие добираются на свой страх и риск. Но даже организованный конвой не дает полную гарантию безопасности. В частности, известно, что под обстрел в Хартуме попал французский конвой.

Франция и Германия вывезли более 300 человек каждая в Джибути, причем не только своих, но и чужих граждан. Аналогично поступили Испания и Италия. Самолеты их ВВС приземлялись в районе Хартума. В общей сложности из Судана было эвакуировано около тысячи граждан стран—членов ЕС. Турция эвакуирует своих граждан по суше через Эфиопию. Из Порт-Саида помогают вывозить иностранцев Иордания и Саудовская Аравия.

В понедельник в Порт-Саид добрался конвой ООН, состоящий в основном из сотрудников этой организации и связанных с ней структур. США в воскресенье на вертолетах эвакуировали сотрудников своего посольства. При этом в Госдепартаменте заявили, что массовой эвакуации американских граждан не будет. «Мы прекрасно понимаем, что гражданам США придется принимать собственные решения относительно своей безопасности»,— заявил представитель американского дипведомства. В то же время дипломаты проинформировали находящихся в Судане американцев об эвакуационных конвоях, организованных Турцией и ОАЭ.

Но в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби заявил, что США могут отправить свои корабли в Порт-Судан, чтобы оказать помощь в эвакуации. Корабли также направляют Индия и Великобритания. Лондон пока также эвакуировал только посольство и ищет безопасные способы вывоза около 2 тыс. британцев. При этом в понедельник британская газета The Guardian сообщила со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Великобритании Эндрю Митчелла: Лондон пока не может дать гарантий, что получится эвакуировать всех желающих. В понедельник о начале эвакуации своих граждан заявил также Китай.

Россия пока эвакуацию не проводит, считая, что гражданам безопаснее не выходить на улицу. Правда, оказавшимся вне дома стараются по мере возможности помочь.

Так, в понедельник посольство РФ в Судане сообщило, что заблокированные с начала боев в одной из церквей Хартума россиянка с ребенком были эвакуированы и доставлены в здание дипмиссии. Но в сложной ситуации могут в любой момент оказаться десятки российских граждан.

«Я нахожусь в Омдурмане. Это недалеко от Хартума. Во многих местах до сих пор идут бои. У нас сегодня в четыре утра была перестрелка. Сейчас тихо. Но сидим в страхе, не зная, что ожидать»,— написала в понедельник днем корреспонденту «Ъ» через Telegram гражданка РФ Ольга.

По ее словам, российское посольство пока молчит. «Оставила свои данные, и многие знакомые девочки сделали так же. Сказали: ждите. Приказа пока не было»,— добавила Ольга. По ее словам, у них пока есть вода и еда, но запасы могут закончиться, и пополнить их будет негде. Многие в панике. Электричество все время пропадает. На связь Ольга выходила урывками, интернет то обрывался, то возвращался.

В воскресенье посол РФ в Судане Андрей Черновол сообщил агентству «РИА Новости», что желание эвакуироваться дипломатам подтвердили 140 россиян, но список продолжает расти за счет граждан стран СНГ. На тот момент речь шла примерно о 300 человек. По словам посла, планы эвакуации подготовлены, но пока их трудно осуществить, потому что «любой выезд из посольства связан с пересечением линии соприкосновения, и даже при наличии гарантий обеих сторон это очень рискованный шаг». Координацию с российской дипмиссией по вопросам эвакуации подтвердил и посол Белоруссии Сергей Терентьев.

На запрос «Ъ» о планах эвакуации в МИД РФ в понедельник вечером сообщили, что позиция внешнеполитического ведомства «была изложена в сообщении для СМИ от 15 апреля 2023 года» (в нем выражалась обеспокоенность развитием событий в Судане и содержался призыв к сторонам конфликта прекратить огонь). «Продолжаем внимательно отслеживать развитие ситуации в этой стране. Принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности находящихся в Судане российских граждан, включая возможность осуществления эвакуационных мероприятий»,— заявили в МИД РФ.

Марианна Беленькая, Анастасия Домбицкая