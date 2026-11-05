Южная Корея перенесет зону борьбы с пиратами ближе к Ормузскому проливу

С 2009 года подразделение «Чхонхэ» несло службу в Аденском заливе у берегов Сомали. Новая зона его ответственности будет доходить до района оманского порта Дукм, от которого 650 км до Ормузского пролива. Как утверждают в министерстве, это необходимо, поскольку «значительная часть осуществлявших патрулирование военно-морских подразделений разных стран перебазировалась ближе к Ормузскому проливу, оголив регион, что позволило пиратам чаще нападать на суда». В 2025 году к югу от берегов Омана было зафиксировано 11 нападений, с начала 2026 года — 36. Ведомство заверяет, что расширение миссии не втянет Южную Корею в войну между Ираном и США и что подразделение будет действовать независимо от сил коалиции США.