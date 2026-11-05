Южная Корея перенесет зону борьбы с пиратами ближе к Ормузскому проливу
Министерство обороны Южной Кореи намерено расширить зону действия своего военно-морского антипиратского подразделения «Чхонхэ» от берегов Сомали в сторону Ормузского пролива. В ведомстве подчеркнули, что это гуманитарная миссия и ее официальная цель — защита южнокорейских граждан и коммерческих судов от пиратов. Об этом сообщает The Korea Times.
План министерства уже прошел согласование на межведомственном уровне. Теперь предстоит получить одобрение кабинета министров, президента и Национальной ассамблеи. В составе антипиратской миссии есть эсминец типа «Чхунмугон Ли Сунсин» водоизмещением 4,4 тыс. тонн, вертолеты, катера, а также будет добавлен патрульный самолет P-8A Poseidon, группа разминирования и уничтожения неразорвавшихся боеприпасов. Общая численность личного состава миссии будет увеличена почти до 400 человек. Планируется, что подразделение будет находиться в указанном регионе до 31 декабря 2027 года.
С 2009 года подразделение «Чхонхэ» несло службу в Аденском заливе у берегов Сомали. Новая зона его ответственности будет доходить до района оманского порта Дукм, от которого 650 км до Ормузского пролива. Как утверждают в министерстве, это необходимо, поскольку «значительная часть осуществлявших патрулирование военно-морских подразделений разных стран перебазировалась ближе к Ормузскому проливу, оголив регион, что позволило пиратам чаще нападать на суда». В 2025 году к югу от берегов Омана было зафиксировано 11 нападений, с начала 2026 года — 36. Ведомство заверяет, что расширение миссии не втянет Южную Корею в войну между Ираном и США и что подразделение будет действовать независимо от сил коалиции США.