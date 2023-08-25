Генсек НАТО ожидает вступления Швеции в НАТО осенью

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Швеция вступит в альянс предстоящей осенью. На саммите НАТО в Вильнюсе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился одобрить заявку Швеции, но летом турецкий парламент ушел на каникулы и вернется к работе 1 октября.

«В Вильнюсе было достигнуто соглашение, что, как только соберется национальное собрание, оно может ратифицировать (заявку Швеции на вступление в НАТО.— "Ъ")»,— напомнил господин Столтенберг в интервью телеканалу SVT.

На уточняющий вопрос о том, вступит ли Швеция в альянс осенью, генсек НАТО ответил: «Я всегда очень осторожен с конкретными датами, но я испытываю оптимизм».

Парламент Швеции одобрил вхождение страны в состав альянса 22 марта, парламент Финляндии принял аналогичное решение 1 марта. Финляндию официально приняли в НАТО в апреле. МИД Турции называл условием вступления Швеции в НАТО ее борьбу с терроризмом.

Подробности — в материале «Ъ» «Доброе слово и финну приятно».

Лаура Кеффер