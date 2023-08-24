CNN опубликовал радиолокационный снимок с места крушения джета Embraer

Телеканал CNN опубликовал радиолокационный снимок компании Umbra Lab с места крушения Embraer Legacy 600, пассажиром которого числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Самолет упал вблизи поселка Куженкино в Тверской области вчера, 23 августа. Согласно снимкам, фюзеляж бизнес-джета был практически цел в момент столкновения с землей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт CNN Фото: сайт CNN

Как пишет CNN, на видео падения самолета также заметно, что фюзеляж цел, при этом при крушении у самолета оторвало крыло. Телеканал отмечает, что большая часть обломков расположена на месте падения фюзеляжа, на краю лесной поляны. Почти в 2 км к юго-востоку от места падения фюзеляжа, согласно снимкам, упала часть хвоста самолета.

Embraer Legacy летел из Москвы в Санкт-Петербург. По данным Flightradar24, к 18:19 вертикальная скорость самолета (изменение высоты полета за единицу времени) начала резко меняться, последние данные были получены в 18:20. Тогда он находился на высоте примерно 6 км.

На опубликованных в сети видео джет падает носом вниз, а за ним тянется шлейф серого дыма. Причины произошедшего неизвестны. В рамках уголовного дела о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ) СКР рассматривает различные версии, включая ошибку пилота и «внешнее воздействие».

По данным Росавиации, на борту самолета, летевшего из Москвы в Санкт-Петербург, находились семь пассажиров, в том числе Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, и три члена экипажа. В МЧС сообщали, что все они погибли. Поисковую операцию на месте крушения завершили сегодня, 24 августа, ночью.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Вагнер" потерпел небоевое поражение».

Лусине Баласян