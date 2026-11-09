Песков исключил участие ЕС в переговорах по урегулированию на Украине в Абу-Даби
Переговоры по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби будут трехсторонними, участвовать в них будут только делегации России, Украины и США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о присутствии на встрече стран Европы.
«Что касается присутствия европейцев, вы знаете, что есть свои каналы общения у американцев с европейцами, у украинцев с европейцами, и уже они, по всей видимости, выстраивают свой механизм координации»,— сказал господин Песков на брифинге.
Накануне об участии представителей Евросоюза в переговорах заявлял министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Информацию подтвердили источники «РБК Украина». Собеседники издания, однако, подчеркнули, что для них будет организован отдельный переговорный формат.
Переговоры запланированы на 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. Главной темой обсуждений в Москве называли послевоенные гарантии безопасности.