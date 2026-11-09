Песков: Украина с точки зрения географии уже другая страна

По итогам референдума в марте 2014 года в состав России вошла Республика Крым, ранее считавшаяся украинской территорией. Осенью 2022 года российскими стали еще четыре региона: Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Власти Украины утрату территорий не признали. Президент страны Владимир Зеленский призывает заморозить конфликт на нынешней линии фронта, сохранив за Украиной часть ДНР. В Кремле согласны только на полный вывод ВСУ из Донбасса.