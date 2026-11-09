Песков: Украина с точки зрения географии уже другая страна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с точки зрения географии Украина уже другая страна. Так он прокомментировал слова президента США Дональд Трампа о том, что после завершения боевых действий Украина «будет немного другой формы».
«Что касается формы Украины, то с точки зрения географии это уже другая страна, а реалии на земле очевидны»,— уточнил господин Песков на брифинге.
По итогам референдума в марте 2014 года в состав России вошла Республика Крым, ранее считавшаяся украинской территорией. Осенью 2022 года российскими стали еще четыре региона: Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Власти Украины утрату территорий не признали. Президент страны Владимир Зеленский призывает заморозить конфликт на нынешней линии фронта, сохранив за Украиной часть ДНР. В Кремле согласны только на полный вывод ВСУ из Донбасса.