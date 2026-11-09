Гендиректор сервиса доставки продуктов с рынков «Точка» Артур Баширов: «Потеряли доступ к сайту прямо вот на 100%. То есть мы не могли скопировать бэкапы, развернуться на другом сервисе, никак не могли зайти в панель, посмотреть, что там происходит. На протяжении практически недели полностью обездвижены были. Нам только повезло, что мы ничего не потеряли. Но эта ситуация вскрыла очень большую проблему. До этой ситуации у нас даже мысли не было, что весь наш бизнес может зависеть от хостинга. Вот если бы у нас не восстановились бы данные, ну, пришлось бы закрываться».

Предприниматель Григорий, арендовавший серверы для IT-компании и под собственные проекты: «Серверы выключаются, включаются, появляется доступ, и никто этого не видел. За 20 минут такие объемы данных не стираются. Значит, бэкапы просто не хранились, либо хранились рядом с виртуальной машиной. Для каждого арендованного сервера бэкап был отдельной услугой. За неё платили, за объем данных. У меня есть еще ИП, и я узнал, что на меня подали в суд. Понятно, в договоре с клиентом у меня указано, что я не занимаюсь хранением информации, а оказываю услуги, так что дело, скорее всего, выиграю. Но опять же, если на меня подадут в суд, мне тогда придется подавать на Beget».

Предприниматель, владелец магазина ковров. Собеседник “Ъ FM” пожелал сохранить анонимность: «Облачный сервер, мы на него перешли когда-то, потому что там скорость выше. Как я понял из заявлений, в первую очередь VPS и пострадали. Повлияло на нашу работу просто катастрофически, парализовало. Благодаря тому, что были бэкапы и дампы месячной давности и домен не был у них делегирован, мы смогли быстро запустить сайт полупустой, восстанавливаем в авральном режиме. Но есть кто еще больше пострадал. По идее, в своей рекламе указывали, что у них супермегабезопасно. Я так понял, сейчас такая ситуация, что вообще никто не застрахован».