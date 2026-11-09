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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Радио «Ъ FM»

«Пришлось бы закрываться»

Владельцы бизнеса — о том, чем обернулся сбой Beget
Одни уже получили доступ к данным, другие готовы ждать еще сутки. А затем намерены восстанавливать сайты своими силами. Пострадавшие клиенты Beget сомневаются, стоит ли дальше доверять коммерческим хостингам. Однако собственные серверы малому бизнесу не по карману, признаются собеседники “Ъ FM”.

Игорь Иванко / Коммерсантъ

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Их магазины и сервисы не работали почти неделю после масштабной кибератаки на хостинг-провайдера 2 ноября. Как сообщалось, хакеры за 25 минут уничтожили данные облачных сервисов, включая полные резервные копии виртуальных серверов. Накануне вечером Beget пообещал начать выдачу уцелевших файловых бэкапов. Но, по оценке самой компании, они сохранились лишь для половины клиентов. “Ъ FM” узнал у пострадавших предпринимателей, чем обернулся сбой для их бизнеса:

Гендиректор сервиса доставки продуктов с рынков «Точка» Артур Баширов: «Потеряли доступ к сайту прямо вот на 100%. То есть мы не могли скопировать бэкапы, развернуться на другом сервисе, никак не могли зайти в панель, посмотреть, что там происходит. На протяжении практически недели полностью обездвижены были. Нам только повезло, что мы ничего не потеряли. Но эта ситуация вскрыла очень большую проблему. До этой ситуации у нас даже мысли не было, что весь наш бизнес может зависеть от хостинга. Вот если бы у нас не восстановились бы данные, ну, пришлось бы закрываться».

Предприниматель Григорий, арендовавший серверы для IT-компании и под собственные проекты: «Серверы выключаются, включаются, появляется доступ, и никто этого не видел. За 20 минут такие объемы данных не стираются. Значит, бэкапы просто не хранились, либо хранились рядом с виртуальной машиной. Для каждого арендованного сервера бэкап был отдельной услугой. За неё платили, за объем данных. У меня есть еще ИП, и я узнал, что на меня подали в суд. Понятно, в договоре с клиентом у меня указано, что я не занимаюсь хранением информации, а оказываю услуги, так что дело, скорее всего, выиграю. Но опять же, если на меня подадут в суд, мне тогда придется подавать на Beget».

Предприниматель, владелец магазина ковров. Собеседник “Ъ FM” пожелал сохранить анонимность: «Облачный сервер, мы на него перешли когда-то, потому что там скорость выше. Как я понял из заявлений, в первую очередь VPS и пострадали. Повлияло на нашу работу просто катастрофически, парализовало. Благодаря тому, что были бэкапы и дампы месячной давности и домен не был у них делегирован, мы смогли быстро запустить сайт полупустой, восстанавливаем в авральном режиме. Но есть кто еще больше пострадал. По идее, в своей рекламе указывали, что у них супермегабезопасно. Я так понял, сейчас такая ситуация, что вообще никто не застрахован».

По данным сервиса мониторинга «Пульс Рунета», днем накануне не открывалось до 70% сайтов, размещенных на Beget. Сам провайдер рассчитывает восстановить почти все сайты виртуального хостинга. Но пока инженеры вручную проверяют больше тысячи серверов на наличие вредоносов, и окончательных сроков компания не называет. Ранее в Beget заявили, что не заметили со стороны злоумышленников попыток что-либо сделать с данными пользователей. Похожих кибератак становится все больше, отмечает IT-директор провайдера облачных сервисов Oxygen Александр Будкин:
«То, что они потеряли — это время, время клиентов. Если был какой-то бэкап, дата бэкапа все равно это может быть не на момент проблемы. Это вот самые большие потери, потому что может оказываться так, что они невосполнимы.
Если атакой задели резервные копии, то тогда, конечно, все придется восстанавливать с нуля. До месяца до восстановления инфраструктуры, а если резервных копий клиентских нет, клиенты должны будут откуда-то это все брать и восстанавливать еще сами. Я слышал, что не у всех клиентов были бэкапы, это самая большая проблема, которая может быть.

Сколько клиенты Beget будут ждать возвращения своих сайтов

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Большинство атак, которые сейчас происходят, они производятся с искусственным интеллектом. Возросла и скорость атак, логика проникновения, и защищаться от этого становится все сложнее. Конечно, у многих сейчас вендоров появляются решения, которые позволяют сканировать инфраструктуру как снаружи, так и изнутри для поиска уязвимостей и оперативного их закрытия. Я считаю, что 100% защиты, наверное, пока еще не изобрели, но есть и те, что позволяют существенно повысить шансы устойчивости инфраструктуры подобных атак. Очень много сейчас взломов. Спектр примерно одинаковый: поиск уязвимостей, единая точка авторизации и дальше использование этой авторизации для доступа к разным уровням. От этого надо защищаться и решения есть».
Beget — второй по величине в России регистратор доменных имен и хостер. Провайдер обслуживает около 200 тыс. клиентов, и на серверах компании размещалось более 330 тыс. действующих сайтов в российской зоне.
После кибератаки координационный центр доменов «ру» и «рф» временно приостановил аккредитацию провайдера, то есть компания пока не может регистрировать новые сайты. Уже существующие домены сохраняются, их обслуживание должно продолжаться.
Распознавание лиц
Кибербезопасность
Интернет-бизнес
Технологии

Авторы

  • Александра Абанькова
    Александра Абанькова
    редактор