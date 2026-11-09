Набиуллина заявила о разморозке значительной части активов россиян в Европе
Банк России продолжает работать над тем, чтобы разблокировать активы частных российских инвесторов, заверила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, сейчас удалось вернуть их значительную часть.
«Тема замороженных активов остается в поле нашего внимания. Значительную часть активов нам удалось теми или иными способами (через замещающие облигации и так далее) вернуть нашим инвесторам»,— сказала госпожа Набиуллина в Госдуме (цитата по ТАСС). Сумму разблокированных средств она не раскрыла.
ЕС в 2022 году ввел санкции против Национального расчетного депозитария (НРД), через который осуществляется движение абсолютного большинства российских ценных бумаг. Из-за этого активы российских инвесторов на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream оказались заблокированы. Тогда объем замороженных средств оценивали в 6 трлн руб. В 2024 году было проведено два раунда выкупа замороженных иностранных акций для некрупных клиентов на общую сумму 10,6 млрд руб.