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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Финансы

Набиуллина заявила о разморозке значительной части активов россиян в Европе

Банк России продолжает работать над тем, чтобы разблокировать активы частных российских инвесторов, заверила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, сейчас удалось вернуть их значительную часть.

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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«Тема замороженных активов остается в поле нашего внимания. Значительную часть активов нам удалось теми или иными способами (через замещающие облигации и так далее) вернуть нашим инвесторам»,— сказала госпожа Набиуллина в Госдуме (цитата по ТАСС). Сумму разблокированных средств она не раскрыла.
ЕС в 2022 году ввел санкции против Национального расчетного депозитария (НРД), через который осуществляется движение абсолютного большинства российских ценных бумаг. Из-за этого активы российских инвесторов на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream оказались заблокированы. Тогда объем замороженных средств оценивали в 6 трлн руб. В 2024 году было проведено два раунда выкупа замороженных иностранных акций для некрупных клиентов на общую сумму 10,6 млрд руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «Обменный фронт».