Набиуллина заявила о разморозке значительной части активов россиян в Европе

ЕС в 2022 году ввел санкции против Национального расчетного депозитария (НРД), через который осуществляется движение абсолютного большинства российских ценных бумаг. Из-за этого активы российских инвесторов на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream оказались заблокированы. Тогда объем замороженных средств оценивали в 6 трлн руб. В 2024 году было проведено два раунда выкупа замороженных иностранных акций для некрупных клиентов на общую сумму 10,6 млрд руб.