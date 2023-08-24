Зеленский отрицает причастность Украины к крушению самолета Пригожина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к крушению бизнес-джета Embraer, на борту которого находился петербургский предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Reuters Владимир Зеленский

Фото: Reuters

«Мы точно не имеем к этому отношения»,— сказал господин Зеленский в ходе общения с украинскими журналистами в Киеве (цитата по «Интерфакс-Украина»). Он также пошутил, что когда украинские власти просили западных союзников «помочь с самолетами», то они «не это имели в виду».

Самолет, на борту которого находился глава ЧВК «Вагнер», следовал из Москвы в Санкт-Петербург и потерпел крушение в Тверской области 23 августа. Все находившиеся на борту люди (семь пассажиров и три члена экипажа) погибли. Согласно данным Росавиации, на борту разбившегося самолета находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир частной военной компании Дмитрий Уткин.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Расследовать крушение бизнес-джета, по данным РБК, будет следователь главного управления по расследованию особо важных дел СКР Иван Сибула.

Александр Кислов