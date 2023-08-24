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Коммерсантъ FM
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ТАСС: Эрдоган планирует встретиться с Путиным в Сочи 4 сентября

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, сообщил дипломатический источник ТАСС. Предполагается, что переговоры могут состояться 4 сентября. Вместе с тем источник «РИА Новости» утверждает, что конкретики по дате и месте встречи нет, ведутся переговоры.

Первым о визите господина Эрдогана сообщил источник анонимного Telegram-канала Brief. По его данным, встреча запланирована на 4 сентября в Сочи. Позднее источник ТАСС в Турции подтвердил место встречи, но отметил, что датой, возможно, станет 4 сентября. Источник «РИА Новости» в администрации турецкого президента опроверг информацию. По его словам, обсуждение по дате и месте продолжаются по дипломатическим каналам. Он утверждает, что «пока конкретики нет».

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Российский и турецкие лидеры договорились провести очную встречу в начале августа. Канцелярия господина Эрдогана утверждала о согласии российского президента посетить Турцию, но в Кремле говорили, что дата и место встречи еще не согласованы и что господин Путин «должен быть в стране» в нынешних условиях и ему «тяжело осуществлять какие-то визиты».

Турецкая газета Milliyet в конце августа утверждала, что российский президент посетит Турцию в августе. Однако позднее источники газеты Yeni Safak сообщили, что господин Эрдоган сам прибудет в Россию.

Об ожиданиях от встречи — в материале «Ъ» «Злаков не хватает».

Леонид Уварчев

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