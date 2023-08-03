Песков: место и время встречи Путина и Эрдогана будут согласовываться

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили намерение встретиться в скором времени. Место и время встречи будут согласовываться, добавил представитель Кремля.

«В целом президенты подтвердили свое намерение скоро встретиться, но место встречи и сроки проведения такой встречи будут дальше согласовываться по дипломатическим каналам»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

2 августа прошли телефонные переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогу разговора канцелярия господина Эрдогана сообщила о согласии российского президента посетить Турцию для переговоров. В пресс-службе Кремля заявили, что стороны договорились о подготовке возможной встречи.

Вечером того же дня Дмитрий Песков сказал, что встреча лидеров не обязательно пройдет в Турции, однако господин Эрдоган «приглашает к себе». При этом, отмечал господин Песков, сейчас то время, когда Владимир Путин «должен быть в стране, поэтому ему тяжело осуществлять какие-то визиты».

Лусине Баласян