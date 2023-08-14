Milliyet: Путин в ближайшие дни посетит Турцию

Власти Турции активизировали дипломатическую работу для возобновления зерновой сделки, пишет турецкая газета Milliyet. По ее данным, президент России Владимир Путин посетит Анкару с визитом «в ближайшие дни», точные сроки не приводятся. Это будет первый визит господина Путина в страну—член НАТО с момента начала российской военной операции на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Кремль в начале августа подтверждал подготовку возможной встречи Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что встреча лидеров двух стран пройдет в Турции. Президент Турции рассчитывает, что она пройдет в августе. СМИ писали, что лидеры двух стран встретятся в конце августа—начале сентября.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Молчание — серебро, слово — золото».

Лаура Кеффер