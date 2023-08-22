Yeni Safak: Эрдоган приедет в Россию для переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Россию для встречи со своим коллегой Владимиром Путиным, сообщает Yeni Safak со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера. Канцелярия господина Эрдогана изначально утверждала, что господин Путин приедет в Турцию, однако в Кремле отмечали, что место встречи еще не определили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин во время встречи в марте 2020 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин во время встречи в марте 2020 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Стороны планируют обсудить двусторонние отношения, Украину и зерновую сделку. По информации издания, визит Реджеп Тайипа Эрдогана станет важнейшим шагом для продолжения реализации соглашения о зерновой сделке. Источники утверждают, что, по мнению господина Эрдогана, «каким-то образом можно найти компромисс».

Как пишет Yeni Safak, в канцелярии турецкого президента считают нецелесообразным продление зерновой сделки без участия России. В связи с этим вопрос о возобновлении соглашения в прежнем формате является ключевым для Реджепа Тайипа Эрдогана. Между тем, как сообщил господин Эрдоган 21 августа, в ближайшее время Россию может посетить министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

2 августа по итогу телефонных переговоров лидеры Турции и России договорились провести очную встречу. Канцелярия господина Эрдогана утверждала о согласии российского президента посетить Турцию. Однако в Кремле уточнили, что переговоры не обязательно пройдут в Турции, отметив, что Владимир Путин «должен быть в стране» в нынешних условиях и ему «тяжело осуществлять какие-то визиты».

Турецкие СМИ писали, что Владимир Путин посетит Турцию в конце августа—начале сентября. 21 августа Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется лично встретиться с российским коллегой в сентябре на полях саммита G20 или Генассамблеи ООН. При этом Владимир Путин пока не подтверждал участие на этих мероприятиях.

Лусине Баласян