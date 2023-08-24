Число подтопленных придомовых участков в Приморье за ночь выросло в семь раз

К утру 24 августа в Приморском крае из-за ливней подтоплены 848 придомовых территорий, 39 многоквартирных и 30 частных домов. За последние сутки из более чем 600 домов воду откачали. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на региональное министерство ГО и ЧС.

23 и 25 августа в Приморье объявляли штормовое предупреждение из-за циклона. 23 августа в регионе прошли сильные ливни, от транспортного сообщения из-за подтоплений было отрезано больше 10 населенных пунктов. К вечеру 23 августа в регионе были подтоплены 118 придомовых участков и 45 домов.

С 10 по 12 августа в Приморье также бушевал тайфун «Ханун», он принес с собой ливни, которые вызвали сильные паводки. На территории региона подтопленными оказалось около 4,6 тыс. жилых домов. В Уссурийске прорвало дамбу, которую строили для сдерживания паводков. Шесть человек погибли.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Ханун" наследил в Приморье».

Олеся Павленко