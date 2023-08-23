Из-за паводка в Приморье от транспортного сообщения отрезано крупное село

Новая волна поводка, вызванная начавшимися дождями, привела к транспортной блокаде села Хороль в Приморье. Проезда к населенному пункту нет.

«С 5 утра езжу по селу Хороль. Выезда за пределы нет!»,— написал в своем Telegram-канале глава Хорольского муниципального округа Алексей Губайдуллин.

По его словам, в округе развернуты два пункта временного размещения людей, пострадавших от затоплений — в селе Хороль и поселке Ярославский. Количество пострадавших в сообщении не уточняется.

«Из-за обильных осадков почва напитана, вода не уходит в грунт, поэтому стоит в огородах, на придомовых территориях, возможно подтопление подвалов»,— добавил господин Губайдуллин.

Село Хороль — административный центр Хорольского муниципального округа, численность населения — 9,7 тыс человек.

Пресс-служба правительства Приморья предупредила, что осадки, прогнозируемые в регионе на 23-25 августа, приведут к подъему уровня воды на большинстве рек на 0,5-1,5 метра. «В верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2,1 метра. В условиях повышенной водности на отдельных участках ожидается выход уровня рек из берегов, подтопление прилегающих территорий ливневым, склоновым и речным стоком»,— говорится в сообщении.

С 10 по 12 августа в Приморье бушевал тайфун «Ханун». В регионе прошли сильные ливни, которые вызвали паводки. Подтопленными оказались около 4,6 тыс. жилых домов. В Уссурийске прорвало дамбу, которую строили для сдерживания паводков, СКР возбудил уголовное дело по факту прорыва дамбы. В результате наводнения в крае погибли шесть человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Ханун" наследил в Приморье».

Алексей Чернышев, Владивосток