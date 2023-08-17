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Число жертв наводнения в Приморье достигло шести человек

В Приморском крае обнаружены тела еще двух погибших в ходе прохождения тайфуна «Ханун». Таким образом, общее число жертв стихии достигло шести человек.

Фото: МЧС РФ

Фото: МЧС РФ

Согласно сообщению прокуратуры Приморья, сегодня, 17 августа, в реке Кулешовка было обнаружено тело мужчины. Ранее родственники сообщили в полицию о его исчезновении. По имеющейся информации, мужчина в период паводка пытался на электросамокате добраться по проселочной дороге из села Воскресенка в город Спасск-Дальний, но перестал выходить на связь.

Труп другого мужчины был обнаружен во дворе жилого дома в Спасске-Дальнем после схода воды. По информации надзорного ведомства, погибший пытался переждать паводок по месту жительства.

«Ход и результаты доследственных проверок по данным фактам поставлены в надзорном ведомстве на контроль»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось о четырех погибших в Приморье в ходе прохождения тайфуна «Ханун». Накануне на открытом участке местности в селе Борисовка обнаружено тело мужчины, сообщила прокуратура региона. Ранее в полицию поступило сообщение, что в результате наводнения, вызванного тайфуном «Ханун», в этом селе пропал под водой мужчина 1997 года рождения.

«Выяснилось, что 25-летний мужчина направлялся в с. Борисовка на велосипеде. Мужчину смыло потоком воды во время пересечения подтопленного участка дороги»,— говорится в сообщении полиции. Тело было найдено в 50 метрах от места исчезновения.

11 августа в селе Дальзаводское Хорольского района найдены тела двух братьев 13 и 12 лет с признаками утопления. По версии следствия, один из мальчиков полез в сточную трубу, чтобы достать слетевший с ноги сланец, и его затянул водяной поток. Брат пытался помочь, но также утонул.

Также 11 августа в кювете в воде в районе улице Раковская в Уссурийске было обнаружено тело утонувшей женщины.

С 10 по 12 августа в Приморье бушевал тайфун «Ханун», он принес с собой ливни, которые вызвали сильные паводки. На территории региона подтопленными оказалось около 4,6 тыс. жилых домов. В Уссурийске прорвало дамбу, которую строили для сдерживания паводков. СКР возбудил уголовное дело по факту прорыва дамбы.

Алексей Чернышев, Владивосток

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