«Ханун» наследил в Приморье

В Приморском крае продолжается ликвидация последствий наводнения. Из зоны затопления эвакуировано около 3 тыс. человек. Подтоплено 4,6 тыс. жилых домов. Между тем прокуратура намерена дать оценку действиям властей Уссурийска, второго по величине города региона, где из-за прорыва дамбы под водой оказался жилой микрорайон.

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Последствия наводнения в Уссурийске

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В понедельник власти Приморья сообщили, что в регионе начался спад воды. По словам министра по делам ГОЧС края Александра Златкина, паводковая обстановка на территории региона в настоящее время нормализуется. Тем не менее все еще отсутствует дорожное сообщение с 28 населенными пунктами. Наиболее сложная ситуация в Уссурийском городском округе, здесь затоплены дороги, связывающие с населенными пунктами Богатырка, Монакино, Кугуки, Линевичи, Корсаковка, Кроуновка и Яконовка.

По информации властей Приморья, в 29 населенных пунктах края подтоплено 16 многоквартирных, 4604 частных дома и 5555 придомовых территорий. В 5 населенных пунктах нарушено электроснабжение, еще в 11 муниципальных образованиях есть перебои с сотовой связью.

В аварийно-восстановительных работах принимают участие 719 человек, используется 251 единица техники и 40 плавсредств. Работают 8 лодочных переправ в Красноармейском, Уссурийском, Октябрьском округах. Эвакуировано 2783 человека, из них 582 ребенка.

Пока краевые и муниципальные власти борются с последствиями стихии, надзорное ведомство Приморья намерено дать оценку работе чиновников. В понедельник прокурор края Сергей Столяров осмотрел дамбу, из-за прорыва которой 12 августа пострадал микрорайон «Семь ветров» в Уссурийске.

Подтопленными оказались первые этажи пяти многоквартирных домов, под воду ушли десятки гаражей и транспортных средств, констатируют в прокуратуре.

Всего на территории Уссурийского городского округа подтопленными оказались свыше 600 частных домов, 16 многоквартирных домов, 3 объекта социальной инфраструктуры. «Прокуратура Приморья с привлечением специалистов даст оценку исполнению требований законодательства как при возведении, так и при проектировании объекта (дамбы.— “Ъ”)»,— говорится в сообщении ведомства.

По данным приморских СМИ, контракт на строительство объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона "Семь ветров"» в районе улицы Раздольная в Уссурийске был заключен в марте прошлого года. Его стоимость — более 310 млн руб. Срок окончания работ — декабрь текущего года.

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«Восстановить дамбу мы, к сожалению, не успели. Произошел подъем уровня реки и остался открытый участок, поэтому мы возвели временную насыпь — глиняный "замок", который не даст речной воде проникнуть в жилой микрорайон. Да, есть мнение, что речная вода найдет себе дорогу, так как мы не утрамбовали дамбу. Но, повторюсь, на нарезанных участках мы сделали временный глиняный "замок". Там чистая глина, через которую речная вода не сможет пройти на сторону микрорайона»,— заверяла за несколько дней до прорыва дамбы главный инженер компании-подрядчика ООО «СпецДорСтрой» Наталья Козина.

Сейчас в приморских соцсетях стала мемом фраза, что строителям дамбы «не хватило всего суток», как объяснял один из уссурийских чиновников губернатору Приморья Олегу Кожемяко.

«За последние 10 лет это однозначно самое сильное (наводнение), самое разрушительное и по объемам: сколько районов захватило, и деревни в нашем округе, и город, микрорайоны разные. Где-то процентов 40, может, 35 пострадало»,— ранее оценили ТАСС масштабы наводнения в администрации Уссурийска.

Глава Уссурийска Евгений Корж в сложившейся ситуации счел необходимым сообщить в Telegram-канале номер сотового телефона своей супруги Алены, уточнив, что в качестве волонтера она помогает в ликвидации последствий наводнения.

Стоит отметить, что расположенный в низменности Уссурийск затапливается в результате тайфунов практически ежегодно.

Тайфун «Ханун» бушевал в Приморье с 10 по 12 августа. Обильные осадки привели к наводнению. По данным Примгидромета, общий подъем воды за паводок составил на большинстве рек 1,0–3,9 м, на реке Спасовка — 5,0 м, в бассейне реки Раздольной — 6,0–8,0 м.

По прогнозу синоптиков, очередной тайфун LAN пройдет вблизи Приморья 17 августа. «Дожди вызовут подъемы уровня воды на реках восточного побережья на 0,6–1,2 м, на отдельных участках с кратковременным выходом воды из низких берегов»,— обещает Примгидромет.

Алексей Чернышев, Владивосток