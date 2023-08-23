В Приморье от транспортного сообщения отрезано уже 11 населенных пунктов

Начавшиеся в ночь на 23 августа сильные дожди вновь привели к подтоплениям в Приморском крае, в результате стало невозможно проехать к 11 селам региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

«На дорогах Приморья снова образовались множественные переливы, размывы земполотна и разрушения подходов к мостам»,— сообщила пресс-служба правительства края.

Отмечается, что наиболее сложное положение дел в Хорольском и Красноармейском округах. Помимо административного центра, села Хороль, в Хорольском округе теперь невозможно проехать к селу Приозерное. А в Красноармейском округе вне транспортной доступности из-за подъема воды и подтопления моста на реке Лимоннихе отрезаны от дорожного сообщения села Лимонники, Саровка, Покровка, Метеоритный, Измайлиха, Новокрещенка. К этим населенным пунктам организована лодочная переправа.

Сильный дождь (выпало уже 80 мм осадков) привел также к подтоплениям низменных частей Владивостока, куда стекает вода с сопок. Затрудненно автомобильное движение. В мэрии развернут круглосуточный оперативный штаб в связи с обрушившимся ливнем.

«Службы жизнеобеспечения города задействованы в работах по устранению последствий стихии: ведется уборка сошедшего на дороги грунта, прочищаются сети ливневой канализации, ведется откачка воды в местах подтоплений»,— сообщает пресс-служба администрации столицы Приморья.

Алексей Чернышев, Владивосток