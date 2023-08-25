Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Характеры сестер авторы набрасывают несколькими штрихами: старшая Мэй (Луиза Краузе) серьезная, ответственная и дотошная, младшая Дрю (Софи Лоу) — веселая, легкомысленная и, судя по всему, привыкла, что все важные решения за нее принимает кто-то другой. Из короткого диалога в начале становится понятно, что когда-то сестры были близки, но потом отдалились друг от друга и почти не общаются. Ежегодная совместная поездка и погружение с аквалангами — их традиция, которая позволяет хоть как-то поддерживать отношения.

На затерянном пляже, где, кроме них, нет ни одной живой души, Мэй тщательно проверяет снаряжение, и девушки опускаются на глубину. Дрю радуется знакомым, но таким волнующим ощущениям, а вот старшая сестра напряжена и явно чувствует себя некомфортно. Младшая пытается вызвать ее на разговор, та замыкается в себе, но они не успевают ничего обсудить — в воду обрушивается камнепад. Мэй придавливает огромным камнем, попытки его сдвинуть безуспешны, и теперь Дрю предстоит целый квест: подняться на поверхность, вызвать помощь, доставить сестре запасной баллон с кислородом и сделать все это очень быстро».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Долгота дна».