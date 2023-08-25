Прокатная десятка

24 августа в прокат вышел ряд фильмов, среди которых южнокорейская драма «Посредники» и американский хоррор «Шепоты мертвого дома». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Подводный капкан
- Режиссер: Максимилиан Эрленвайн
- В ролях: Луиза Краузе, Софи Лоу
- Жанр: триллер / Германия / 91 мин.
- В прокате: с 24 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «Характеры сестер авторы набрасывают несколькими штрихами: старшая Мэй (Луиза Краузе) серьезная, ответственная и дотошная, младшая Дрю (Софи Лоу) — веселая, легкомысленная и, судя по всему, привыкла, что все важные решения за нее принимает кто-то другой. Из короткого диалога в начале становится понятно, что когда-то сестры были близки, но потом отдалились друг от друга и почти не общаются. Ежегодная совместная поездка и погружение с аквалангами — их традиция, которая позволяет хоть как-то поддерживать отношения.
На затерянном пляже, где, кроме них, нет ни одной живой души, Мэй тщательно проверяет снаряжение, и девушки опускаются на глубину. Дрю радуется знакомым, но таким волнующим ощущениям, а вот старшая сестра напряжена и явно чувствует себя некомфортно. Младшая пытается вызвать ее на разговор, та замыкается в себе, но они не успевают ничего обсудить — в воду обрушивается камнепад. Мэй придавливает огромным камнем, попытки его сдвинуть безуспешны, и теперь Дрю предстоит целый квест: подняться на поверхность, вызвать помощь, доставить сестре запасной баллон с кислородом и сделать все это очень быстро».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Долгота дна».
Посредники
- Режиссер: Хирокадзу Корээда
- В ролях: Сон Кан-хо, Кан Дон-вон, Пэ Ду-на, Ли Джи-ын, Ли Джу-ён
- Жанр: драма / Южная Корея / 129 мин.
- В прокате: с 24 августа
Обзор «Ъ-Weekend»: «Корээда, изначально хотевший снять "трогательный и эмоциональный фильм", рассказывает не о дисфункциональной, а о сверхфункциональной семье, состоящей из маргиналов,— но они интересуют его не как маргиналы, а как люди, не как социальные маски, а как социальные животные, бегущие от одиночества. Малолетняя проститутка, торговцы детьми, мелкие мафиозные гопники, приютский мальчишка с футбольным мячом (на мяче — его имя, чтобы мяч не украли) — как только зритель хочет навесить на них какой-то ярлык, они сами, смеясь, признаются в своих грехах. В этом — обезоруживающее обаяние фильмов Корээды: он уверен, что кино — не средство обличения. "Я никогда не снимал фильмы, чтобы что-то похвалить или раскритиковать". Его не интересуют взаимоотношения семьи, частной собственности и государства. Его интересуют люди, которые случайно или не случайно оказываются вместе — в одном доме, в одном микроавтобусе, на одной планете,— а потом помнят об этом всю жизнь».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Блаженная созависимость».
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
- Режиссеры: Алексей Цицилин, Владимир Николаев, Алексей Замыслов
- Жанр: мультфильм / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 24 августа
Кинопрокатчик «Вольга»: «Людмила — прекрасна и отважна, как подобает дочери великого князя. Руслан — ее добрый и находчивый возлюбленный. Но накануне свадьбы Людмила попадает в плен к настоящему колдуну Черномору, собравшему уже целую коллекцию сказочных принцесс. "Черноморда" явно не во вкусе Людмилы, и в обиду она себя не даст. А вызволять ее кто будет, Пушкин?! Впрочем и без него у Руслана нашлись соперники за ее руку и полцарства в придачу. Теперь его ждет погоня через волшебные земли, знакомство с последним говорящим медведем, столкновение с великаном и прочей сказочной невидалью, не говоря о сражении с самим Черномором на земле и в небесах».
Шепоты мертвого дома
- Режиссер: Винсент Грэшоу
- В ролях: Роберт Патрик, Ник Стал, Скотт Хэйз, Келли Гарнер, Тони Хейл
- Жанр: ужасы / США / 120 мин.
- В прокате: с 24 августа
Кинокритик Михаил Трофименков: «Семья Грэм, членов которой, разлетевшихся из родного гнезда, Грэшоу сначала искусно разводит по трем главам фильма, чтобы в последней новелле собрать воедино на отцовской ферме,— образцовые южане. Плоть от плоти ржавой земли в кольце колючей проволоки, которую упорно отказывается пахать ржавый трактор "Бэтти", и аборигенам только и остается, что заливать тоску ржавым самогоном из медных кружек.
Лица у Грэмов, даже у вроде бы успешно вырвавшейся из плена земли родной Мэри, достойны персонажей фильма ужасов. Особенно у тиранического отца-вдовца — его жена давно повесилась — Иосии: величавый извращенец Роберта Патрика порой вдруг напоминает постаревшего "голову-ластик" из фантазии Дэвида Линча. Грэшоу, увы, нанес визуальной зловещности фильма жестокую рану, сопроводив действие почти непрестанной музыкой еще более зловещего толка, которая порой звучит уже пародийно. Терзающие же Грэмов бесы кажутся отнюдь не потустороннего свойства, а скорее, так сказать, социально детерминированными…
Воссоединение семьи — Грэмам требуется подписать договор о счастливой продаже своей земли нефтяной компании — лишь подтверждает старую максиму: "никогда не возвращайся в прежние места". Особенно на американском Юге. Концентрация извращенных тайн достигает, ломая неспешно-уверенный ритм фильма, грангиньольного апогея, а из всех "шкафов" фильма и шкафов отчего дома лавиной сыплются метафорические и натуральные скелеты».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Старый недобрый Юг» и «Невеселый фермер».
Только ты и я
- Режиссер: Валери Донзелли
- В ролях: Виржини Эфира, Мельвиль Пупо, Доминик Реймон, Роман Боринже, Виржини Ледуайен
- Жанр: драма / Франция / 105 мин.
- В прокате: с 24 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Только ты и я" — экранизация нашумевшего во Франции романа Эрика Рейнхардта (в оригинале книга и фильм называются одинаково: "Любовь и леса"). Сценарий Валери Донзелли написала вместе с Одри Диван, получившей "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале 2021 года за "Событие" — картину о девушке, вынужденной сделать подпольный аборт. Здесь тема не менее сложная, болезненная и актуальная — домашнее насилие. Но подана она не в формате откровенного автофикшена, а намеренно отстраненно, с "артовой" съемкой на пленку и отсылками к хичкоковским триллерам и классическому фильму о психологическом насилии в браке — "Газовому свету" Джорджа Кьюкора. Однако именно поэтому, хотя рассказ идет от лица Бланш, зрители раньше нее распознают, что Грегуар превращается в семейного тирана, и понимают, к чему ведет эта история тотального контроля, принимаемого ими обоими за любовь».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Тотальное предупреждение».
Ограбление из будущего
- Режиссер: Брюс Уэмпл
- В ролях: Грант Шумахер, Кэйтлин Даффи, Ариэлла Мастроянни, Крис Симперман, Джордж Кэт
- Жанр: боевик, фантастика / США / 104 мин.
- В прокате: с 17 августа
Кинокритик Михаил Трофименков: «В подпольном обороте активно циркулируют некие Z-вакцина и ее модифицированная версия — лиловые капсулы Z+, позволяющие путешествовать в будущее. Правда, почему-то только в завтрашний день и всего на один час.
Первые испытания Z, проведенные на живых "кроликах" добродушным и седобородым гением, прошли не слишком удачно. Люди словно растворялись в параллельных реальностях, но потом дело пошло на лад. И вот уже заказы на проникновение в завтра, чтобы спереть оттуда коммерческую информацию, жизненно важную для серьезных людей из сегодня, ставятся на бизнес-основу.
Команда грабителей состоит из оперативника Ли (Грант Шумахер), координатора Финн (Кейтлин Даффи) и мнемоника. То есть человека, обладающего фотографической памятью: Мартина (Эндрю Гомбас), а после его виртуальной гибели — Софии (Ариэлла Мастроянни). Все они соответствуют стереотипу молодых, умеренно симпатичных и самоуверенных раздолбаев, в какой-то момент укусивших слишком жирный для них кусок пирога.
И вот уже в затылок им дышат неизбежная русская мафия во главе со смешливым палачом, какие-то киллеры в шлемах, напоминающих о штурмовиках из "Звездных войн", и белокурая бестия, известная под псевдонимом Организатор и общающаяся с жертвами посредством нейросети».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Будущее накажет».
Как звезды
- Режиссер: Мария Лойтер
- В ролях: Наталья Земцова, Надежда Иванова, Юлия Снигирь, Гела Месхи, Василий Бриченко
- Жанр: комедия / Россия / 99 мин.
- В прокате: с 17 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «В основу картины легли воспоминания актрис Натальи Земцовой и Надежды Ивановой о том, как они в свои двадцать лет вместе снимали однушку на Чистых прудах, бегали по прослушиваниям, мечтали стать звездами, ссорились, мирились, влюблялись в неподходящих мужчин и расставались с ними. На экране героини стали старше, однако инфантильными они не кажутся: ведь тридцать — это новые двадцать, а детская наивность Маши — скорее (под)сознательный выбор, нежели сценарная неточность. Их московские приключения, конечно, претерпели некоторую гламуризацию, но правда характеров сохранилась, а ситуации и типажи из мира кино — актеры, режиссеры, продюсеры и высокодуховные драматурги из глубинки — очень узнаваемы. А уж когда Кристину тошнит на премьере патриотического блокбастера, в котором она сыграла главную роль, любой кинокритик, посмотревший по работе некоторое количество такого кино, поневоле проникается к ней сочувствием.
В целом же "Как звезды" — это старая как мир, но всегда современная история о молодых женщинах, ищущих свое место в большом городе. На поддержку мужчин тут рассчитывать не приходится, так что положиться можно только на себя, свой характер, чувство юмора и, конечно, надежную подругу, готовую подставить плечо в горе и в радости, запить неприятности игристым и всегда напомнить, что в собственной жизни, что бы ни случилось, ты остаешься главной звездой».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Смешные девчонки».
Игра в переговоры
- Режиссер: Ли Джон-сок
- В ролях: Сон Е-джин, Хён Бин, Ким Сан-хо, Чан Ён-нам, Чан Гван
- Жанр: триллер, криминал / Южная Корея / 114 мин.
- Слоган: «Последний звонок может спасти жизни многих»
- В прокате: с 17 августа
Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «После неудачной попытки освобождения, повлекшей смерть заложников, переговорщица сеульской полиции Ха Чхэ-юн решает уволиться, но ее срочно вызывают на очередное задание. Международный торговец оружием держит под дулом пистолета ее начальника и корейского репортера, захваченного в Таиланде, но требований не выдвигает. У Чхэ-юн есть несколько часов, чтобы разобраться в ситуации, пока команда спецназа летит штурмовать базу террористов».
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы
- Режиссер: Джереми Заг
- Жанр: мультфильм, фэнтези, боевик, мелодрама, комедия, приключения / Франция / 105 мин.
- Слоган: «Узнай, как все началось»
- В прокате: с 17 августа
Кинопрокатчик «Экспонента»: «В обыкновеннои французскои школе учатся девочка Маринетт и мальчик Адриан, в которого она влюблена. Казалось бы, классическая история первои любви, но эти ребята совсем не те, за кого себя выдают. Когда городу угрожает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан — в Супер-Кота. Их невероятные способности помогают бороться со злом, но при этом никто из них не знает, кто на самом деле скрывается под маскои».
Два, три, демон, приди!
- Режиссеры: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу
- В ролях: Софи Уайлд, Александра Дженсен, Джо Бёрд, Миранда Отто, Отис Дханджи
- Жанр: ужасы / Австралия / 95 мин.
- В прокате: с 10 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм совсем не похож на модный "медленный" или "возвышенный" хоррор, какие снимают как раз Астер и другие любимцы А24. Братья не тратят времени на постепенное погружение зрителя в атмосферу неспешно подступающего ползучего ужаса, они возвращаются к истокам — крепко сбитым историям, способным и развлечь, и напугать, так что в одну минуту ты подхихикиваешь туповатой шутке (ведь герои картины — тинейджеры и чувство юмора у них несильно изысканное), а в следующую застываешь в кресле, не донеся до рта очередную пригоршню попкорна...
Впрочем, в 15–17 лет смерть кажется далекой и ненастоящей, чем-то, что может произойти с другими, но не с тобой. Поэтому старшеклассники из австралийской субурбии превратили ее в прикол для вечеринок. Собираясь вместе, они по очереди пожимают "руку мертвеца" (откуда она взялась, никто толком не знает, да и не особо интересуется), произносят заклинание и на 90 секунд — тайминг является важным условием, которое, конечно, будет беспечно нарушено,— пропускают через себя в наш мир духи почивших. Все это, естественно, снимается на телефоны и выкладывается в сеть, поскольку для поколения зумеров ни один опыт не является по-настоящему пережитым, если не запечатлен на видео, не показан в интернете и не удостоверен лайками и комментариями. Для Мии (Софи Уайлд), в отличие от сверстников, смерть не является абстрактным концептом или поводом для веселья»
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Рука руку морит».