Смешные девчонки

В прокат выходит лирическая комедия «Как звезды» — полнометражный режиссерский дебют Марии Лойтер, получивший приз зрительских симпатий на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Слегка несуразные героини фильма и их дружба оказались симпатичны и Юлии Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Две актрисы в большом городе стали главными героинями фильма «Как звезды»

Фото: Capella Film Две актрисы в большом городе стали главными героинями фильма «Как звезды»

Фото: Capella Film

Красивая молодая женщина в элегантном белом костюме, шляпе и туфлях на высоченных каблуках целеустремленно проплывает мимо толпы начинающих актеров в толстовках и джинсах, собравшихся у дверей киностудии. Ее чемодан облеплен наклейками с надписями «Hollywood», силуэтами «Оскара» и статуи Свободы — это намекает, куда устремлены ее амбиции, в то время как слишком тщательно подобранный наряд выдает отчаянную провинциальность. И действительно, Соня (Наталья Земцова) приехала в Москву из Омска, где играла в театре Настасью Филипповну и булгаковскую Маргариту. Но в этих ролях и вообще в родном городе ей стало тесно, поэтому она решительно настроена начать сниматься в кино, покорить Москву, а там и Голливуд. Причем сделать это надо как можно скорее, ведь Соне уже тридцать, а это критический для актрисы возраст: не успеешь оглянуться, как тебе начнут предлагать только роли мам, а вскоре и бабушек.

Первый раунд обивания порогов студии не приносит никаких результатов, и всеми отвергнутая Соня засыпает прямо в своем шикарном костюме на диванчике в холле, откуда ее выставляет сторож. На остановке автобуса ее замечает смешная девчонка с розовыми волосами (Надежда Иванова) и мгновенно распознает под обликом псевдокинозвезды неприкаянную бездомную душу. Она делится с Соней булкой, а потом и предлагает переночевать у себя — в квартире в старинном доме в самом центре, доставшейся ей от родителей, перебравшихся из столицы куда-то на далекие моря.

Новую знакомую зовут Маша, и она тоже актриса. Только, в отличие от Сони, совсем неуверенная в собственной красоте и карьерных перспективах. Чтобы не подвергаться снова и снова чужим оценивающим взглядам, требованиям к внешности и неизбежным отказам, она выбрала относительно безопасную, хотя и не приносящую ни славы, ни дохода нишу — озвучивать мультфильмы. За кадром можно не бояться быть смешной, странной, носить что хочется, есть что нравится и не стараться изображать из себя взрослую женщину, стать которой Маша в свои двадцать восемь вовсе не торопится.

Несмотря на разницу характеров и жизненных устремлений, девушки быстро становятся подругами и поверяют друг другу свои сокровенные мечты и страхи. Денег у них нет, ролей у Сони — тоже, но вместе им весело и легко. Даже когда энергичная омичка вносит в жизнь мягкой и в чем-то пассивной Маши свои порядки — на последние деньги покупает ей сексуальные наряды, заставляет делать зарядку и, преодолевая сопротивление подруги, устраивает ей вечеринку в честь дня рождения. Там-то героини и знакомятся с директором по кастингу, получают приглашение на пробы, проходят их по настоянию Сони и оказываются на съемках костюмной мелодрамы «Дом в тумане», где играют их кумиры: Кристина (Юлия Снигирь), по заветам из соцсетей которой строит свою жизнь Соня, и Кастальский (Гела Месхи), в которого по-фанатски влюблена Маша.

В основу картины легли воспоминания актрис Натальи Земцовой и Надежды Ивановой о том, как они в свои двадцать лет вместе снимали однушку на Чистых прудах, бегали по прослушиваниям, мечтали стать звездами, ссорились, мирились, влюблялись в неподходящих мужчин и расставались с ними. На экране героини стали старше, однако инфантильными они не кажутся: ведь тридцать — это новые двадцать, а детская наивность Маши — скорее (под)сознательный выбор, нежели сценарная неточность. Их московские приключения, конечно, претерпели некоторую гламуризацию, но правда характеров сохранилась, а ситуации и типажи из мира кино — актеры, режиссеры, продюсеры и высокодуховные драматурги из глубинки — очень узнаваемы. А уж когда Кристину тошнит на премьере патриотического блокбастера, в котором она сыграла главную роль, любой кинокритик, посмотревший по работе некоторое количество такого кино, поневоле проникается к ней сочувствием.

В целом же «Как звезды» — это старая как мир, но всегда современная история о молодых женщинах, ищущих свое место в большом городе. На поддержку мужчин тут рассчитывать не приходится, так что положиться можно только на себя, свой характер, чувство юмора и, конечно, надежную подругу, готовую подставить плечо в горе и в радости, запить неприятности игристым и всегда напомнить, что в собственной жизни, что бы ни случилось, ты остаешься главной звездой.