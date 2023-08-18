Будущее накажет

В прокате — «Ограбление из будущего» (The Tomorrow Job) Брюса Уэмпла, не первый и, увы, не последний фильм о неосторожных путешествиях во времени. Посмотрев его не без легкого удовольствия, Михаил Трофименков все же решил, что этот поджанр фантастического кинематографа неплохо бы на время прикрыть, а сценаристов заставить выслушать курс логики.

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Есть безупречный тест, как отличить человека, действительно что-то понимающего, скажем, в квантовой механике, от шарлатана. Если на ваш вопрос о некоем научном феномене он начнет впаривать историю о коте Шрёдингера, с ним все ясно: этот парадокс давно стал феноменом массовой культуры, якобы объясняющим все, но на деле не объясняющим ничего.

Вот и в «Ограблении из будущего» время от времени кто-то из персонажей, очевидно, пытаясь разобраться в логике сценариста-режиссера, задается элементарными вопросами. Типа: а мы, вообще, сейчас когда: вчера, сегодня или завтра? Или: а ты, вообще, живой или тебя вчера-сегодня-завтра уже убили? Или еще проще: а зачем нам завязали глаза или что за таблетку мы только что сожрали? И непременно находится умный чел, который в ответ поинтересуется: а вы, ваще, про кота Шрёдингера слышали? Ах, не слышали, так я вам сейчас расскажу. И рассказывает. И любопытствующие покорно кивают головой. Теперь все понятно. Мы одновременно и вчера, и сегодня, и завтра. Одновременно живы и мертвы. Ну, тогда все в порядке.

Очевидно, «Ограбление из будущего» следует прописать по ведомству киберпанка. «Будущего нет» в том смысле, что окружающая реальность соответствует дню сегодняшнему, несмотря на то что в нее уже внедрены некие невероятные научно-фантастические феномены.

Пригороды Нью-Йорка неизменно красно-кирпичны, романтические лузеры раскуривают «косячки» в неизменных трейлерах, служащих им домом на колесах. Коррумпированные менеджеры средней руки плещутся в неизменных джакузи в запущенных садах своих особнячков и штудируют курсы самосовершенствования. Но при этом в подпольном обороте активно циркулируют некие Z-вакцина и ее модифицированная версия — лиловые капсулы Z+, позволяющие путешествовать в будущее. Правда, почему-то только в завтрашний день и всего на один час.

Первые испытания Z, проведенные на живых «кроликах» добродушным и седобородым гением, прошли не слишком удачно. Люди словно растворялись в параллельных реальностях, но потом дело пошло на лад. И вот уже заказы на проникновение в завтра, чтобы спереть оттуда коммерческую информацию, жизненно важную для серьезных людей из сегодня, ставятся на бизнес-основу.

Команда грабителей состоит из оперативника Ли (Грант Шумахер), координатора Финн (Кейтлин Даффи) и мнемоника. То есть человека, обладающего фотографической памятью: Мартина (Эндрю Гомбас), а после его виртуальной гибели — Софии (Ариэлла Мастроянни). Все они соответствуют стереотипу молодых, умеренно симпатичных и самоуверенных раздолбаев, в какой-то момент укусивших слишком жирный для них кусок пирога.

И вот уже в затылок им дышат неизбежная русская мафия во главе со смешливым палачом, какие-то киллеры в шлемах, напоминающих о штурмовиках из «Звездных войн», и белокурая бестия, известная под псевдонимом Организатор и общающаяся с жертвами посредством нейросети.

Все бы ничего, а местами даже и вполне забавно, если не задаваться вопросами о логике происходящего. Помимо кота Шрёдингера персонажи в какой-то момент неизбежно вспомнят «эффект бабочки» из рассказа Рея Брэдбери. С какой стати: у Брэдбери речь-то шла о табу на изменения прошлого, а ухари из «Ограбления» меняют будущее. Что, черт возьми, значит многомудрая фраза о том, что в ходе скачка в завтра «разум путешествует, а тело остается здесь», если как раз в будущем тело могут и грохнуть?

Почему у тех, кто уходит из сегодня в завтра, глаза становятся лиловыми, а у их двойников, остающихся в сегодня,—зелеными? Тем более что эта дизайнерская находка применяется на экране время от времени, словно режиссер о ней то забывает, то вспоминает. Зачем перед переходом, почему-то непременно совершаемым в нутре некоего фургона, героям завязывают глаза?

И это только ничтожная часть вопросов, которые можно было бы задать авторам. По большому счету они сами ничего не понимают в том, что сочинили. И чем больше пытаются объясниться, тем безнадежнее путаются в лабиринтах собственной фантазии. Так что зрителям можно посоветовать только расслабиться и попытаться получить удовольствие от классической фабулы «вор у вора дубинку украл». А еще извлечь из фильма единственную мораль: никогда не берите в рот никакую лиловую дрянь.