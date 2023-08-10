Рука руку морит

Хоррор «Два, три, демон, приди!» (Talk To Me) — режиссерский дебют братьев-австралийцев Дэнни и Майкла Филиппу, до того прославившихся своим киноманским ютуб-каналом RackaRacka с аудиторией почти 6,8 млн подписчиков. При помощи независимой студии А24 этому дуэту удалось совершить удачный переход от любительских упражнений в профессиональное кино, и Юлия Шагельман с интересом ждет, что они покажут дальше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подростковая игра в общение с загробным миром кончается из рук вон плохо

Фото: South Australian Film Corporation Подростковая игра в общение с загробным миром кончается из рук вон плохо

Фото: South Australian Film Corporation

Премьера фильма состоялась в январе этого года на «Сандэнсе», где А24 и приобрела права на его дистрибуцию, перебив предложения других прокатчиков. Затем он побывал на всех важных смотрах жанрового кино, вроде фестивалей Fantasia и South by Southwest, который дал путевку в жизнь предыдущему хиту студии «Всё везде и сразу». Выйдя в американский прокат в конце июля, «Два, три, демон, приди!», снятый на весьма скромные средства, неожиданно выбился в кассовые рекордсмены, чему не помешало даже соседство таких мегабестселлеров, как «Барби» и «Оппенгеймер». В свой первый уикенд картина собрала $10 млн, лишь немного не дотянув до предыдущего рекордсмена среди фильмов А24 по этому показателю — «Реинкарнации» Ари Астера (2018), но превзойдя его же «Солнцестояние» (2019). Неудивительно, что студия уже заказала братьям Филиппу сиквел, который должен раскрыть предысторию зловещего артефакта из «…Демон, приди!» — керамической руки, с помощью которой можно установить контакт с загробным миром.

При этом их фильм совсем не похож на модный «медленный» или «возвышенный» хоррор, какие снимают как раз Астер и другие любимцы А24. Братья не тратят времени на постепенное погружение зрителя в атмосферу неспешно подступающего ползучего ужаса, они возвращаются к истокам — крепко сбитым историям, способным и развлечь, и напугать, так что в одну минуту ты подхихикиваешь туповатой шутке (ведь герои картины — тинейджеры и чувство юмора у них несильно изысканное), а в следующую застываешь в кресле, не донеся до рта очередную пригоршню попкорна. С одной стороны, это уважительный привет хоррор-классике восьмидесятых и девяностых, от «Полтергейста» (1982) до «Коматозников» (1990). С другой — авторы уверенно чувствуют себя в сегодняшней реальности, ловко встраивая смартфоны и соцсети в извечную историю о том, что, затевая игру с потусторонним, можно опасно заиграться.

Впрочем, в 15–17 лет смерть кажется далекой и ненастоящей, чем-то, что может произойти с другими, но не с тобой. Поэтому старшеклассники из австралийской субурбии превратили ее в прикол для вечеринок. Собираясь вместе, они по очереди пожимают «руку мертвеца» (откуда она взялась, никто толком не знает, да и не особо интересуется), произносят заклинание и на 90 секунд — тайминг является важным условием, которое, конечно, будет беспечно нарушено,— пропускают через себя в наш мир духи почивших. Все это, естественно, снимается на телефоны и выкладывается в сеть, поскольку для поколения зумеров ни один опыт не является по-настоящему пережитым, если не запечатлен на видео, не показан в интернете и не удостоверен лайками и комментариями.

Для Мии (Софи Уайлд), в отличие от сверстников, смерть не является абстрактным концептом или поводом для веселья. Два года назад при странных обстоятельствах умерла ее мать (Александрия Стеффенсон), и с тех пор девушка провалилась в черную дыру депрессии. Это отдалило ее от отца (Маркус Джонсон), безуспешно пытающегося достучаться до дочери из-за стены, выстроенной между ними горем, и сделало изгоем среди однокашников, которые шарахаются от Мии как от чумной. От острого чувства покинутости она спасается в семье подруги Джейд (Александра Дженсен), став практически родной для ее матери (Миранда Отто) и младшего брата (Джо Берд). До тех пор, пока эксперимент с мертвой рукой не разрушает и эти связи.

В оригинале фильм называется «Говори со мной», и именно эти слова произносят подростки, пожимая страшную руку. Разобщенность, отсутствие осмысленной коммуникации, стремление любым способом сделать так, чтобы тебя услышали, поговорили с тобой на равных,— основной мотив картины, та причина, которая толкает ее юных героев на поступки, приводящие к самым жутким последствиям. Выставить свои страхи и желания на всеобщее обозрение или протянуть руку покойнику — это риск, который, если что-то пойдет не так, погружает в еще большее одиночество.