Директор ПДК «Апшеронск» осужден за сокрытие от налоговой 253 млн руб.
В Краснодаре вступил в силу приговор в отношении Геннадия Замотаева, бывшего директора АО «Производственно-деревообрабатывающий комплекс (ПДК) "Апшеронск"». Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов края. Подсудимый признан виновным в сокрытии средств предприятия в размере 253 млн руб., которые должны были пойти на покрытие недоимки по налогам.
Проект ПДК «Апшеронск» по выпуску древесной плиты позиционировался как один из крупнейших промышленных проектов юга России с объемом вложений около 10 млрд руб. Инвестором выступала корпорация «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) российско-украинского предпринимателя Олега Мкртчана. В 2015 году у ИСД возникли проблемы в связи с событиями на Украине; кроме того, выяснилось, что господин Мкртчан причастен к крупному хищению средств ГК ВЭБ.
Лишившись финансирования от ИСД, «Апшеронск» оказался в сложной финансовой ситуации, в 2023 году предприятие было признано банкротом. Директор Геннадий Замотаев в 2021 году был осужден за мошенничество, в 2022 году — за сокрытие от ФНС средств в сумме 14 млн руб. В июле 2025 года по новому обвинению в сокрытии 253 млн руб. господин Замотаев был приговорен к двум годам общего режима и взят под стражу. Затем лишение свободы заменили на штраф, решение было оспорено прокуратурой, в итоге краснодарский краевой суд назначил экс-директору условный срок.