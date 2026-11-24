Лишившись финансирования от ИСД, «Апшеронск» оказался в сложной финансовой ситуации, в 2023 году предприятие было признано банкротом. Директор Геннадий Замотаев в 2021 году был осужден за мошенничество, в 2022 году — за сокрытие от ФНС средств в сумме 14 млн руб. В июле 2025 года по новому обвинению в сокрытии 253 млн руб. господин Замотаев был приговорен к двум годам общего режима и взят под стражу. Затем лишение свободы заменили на штраф, решение было оспорено прокуратурой, в итоге краснодарский краевой суд назначил экс-директору условный срок.