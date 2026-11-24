По заявлению МИДа, увольнение сотрудников сделает невозможным продолжение выплат по межправительственному соглашению 1994 года и затронет почти 6 тыс. российских военных пенсионеров и членов их семей в Латвии. Москва предложила Риге возобновить переговоры о найме местных сотрудников в посольство Латвии в Москве и обсудить поправки к соглашению, которые уточнили бы статус сотрудников отдела в Риге.