МИД России вызвал поверенного в делах Латвии из-за увольнений в посольстве
Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Латвии Рамону Красовску и вручило ей ноту. Поводом стало требование Риги уволить сотрудников отдела социального обеспечения, нанятых российским посольством в Латвии.
По заявлению МИДа, увольнение сотрудников сделает невозможным продолжение выплат по межправительственному соглашению 1994 года и затронет почти 6 тыс. российских военных пенсионеров и членов их семей в Латвии. Москва предложила Риге возобновить переговоры о найме местных сотрудников в посольство Латвии в Москве и обсудить поправки к соглашению, которые уточнили бы статус сотрудников отдела в Риге.
Российский МИД уже вызывал госпожу Красовску по этому вопросу 21 октября. Тогда дипломату заявили протест из-за требования об увольнении сотрудников посольства в Латвии.