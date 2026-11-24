Казалось бы, на фоне таких масштабных трендов, как Project Pan, косметические компании должны терять деньги. Но по данным Circana, в первом полугодии 2026 года продажи бьюти-продуктов в США выросли на 7% и в престижном, и в массовом сегменте. В России общих данных по рынку пока нет, но крупнейшие игроки и маркетплейсы тоже отчитываются о приросте в части косметических средств. Видимо, тюбики действительно быстро расходуются.