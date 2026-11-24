«Контроль над бюджетом становится поводом для гордости»
Яна Лубнина — о том, как экономия превратилась в стиль жизни
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Добираться до самого дна модно. Экономия в последнее время стала не только темой востребованного контента, но и целым отдельным трендом, даже стилем жизни. Пользователи соцсетей ритуально раскладывают по конвертам свои обналиченные зарплаты, отказываются от покупок до конца года и торжественно обещают использовать каждое косметическое средство до самого конца. Пустые баночки и тюбики показывают в соцсетях как достижения.
Это тренд Project Pan, и участникам условного проекта нужно продемонстрировать металлическую основу палитры с тенями или закончившуюся помаду. Пока старое не использовано — новое покупать не положено.
Причин для таких трендов масса: усталость от перепотребления, инфляция и растущие цены, постоянное давление и соблазны соцсетей, вредная привычка не планировать бюджет и не оценивать свои траты здраво. Молодое поколение активно исправляется. По данным исследования американского издания о платежах PYMNTS, зумеры откладывают более трети зарплаты, когда может. Остальные потребители в среднем сохраняют около четверти. Контроль над своим бюджетом, даже небольшим, становится настоящим поводом для гордости и публичного признания.
Казалось бы, на фоне таких масштабных трендов, как Project Pan, косметические компании должны терять деньги. Но по данным Circana, в первом полугодии 2026 года продажи бьюти-продуктов в США выросли на 7% и в престижном, и в массовом сегменте. В России общих данных по рынку пока нет, но крупнейшие игроки и маркетплейсы тоже отчитываются о приросте в части косметических средств. Видимо, тюбики действительно быстро расходуются.