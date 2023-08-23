СМИ: в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer

Неподалеку от села Куженкино Бологовского района Тверской области разбился самолет. Про крушение борта сообщают Telegram-каналы, официальной информации нет. Медиапроект Baza и журналистка Ксения Собчак со ссылкой на свои источники сообщают, что разбившийся самолет принадлежал основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

По данным Baza и Mash, речь идет о бизнес-джете Embraer Legacy 600. На его борту было семь человек, все они погибли, отмечает Baza.

Baza пишет, что разбившийся самолет принадлежит Евгению Пригожину. Медиаменеджер, журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале написала: «Мои источники сообщают, что сейчас в Тверской области упал самолет Embraer, принадлежащий Евгению Пригожину... Был ли там сам Пригожин — неизвестно».

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местную жительницу, заснявшую на смартфон падение самолета, рассказала, что перед падением слышала два взрыва в воздухе: «Сбили, бабахнуло два раза, взорвалось, падает». Петербургское издание «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщает, что «близкое окружение не может дозвониться до Пригожина».

По данным flightradar24, самолет с бортовым номером RA-02795 — 16-летний частный Embraer Legacy 600, регулярно летал по маршруту Москва—Петербург. По данным портала planespotters.net, компания Wagner Group приобрела этот Embraer (ERJ-135) в сентябре 2020 года.