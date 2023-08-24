К кафе на Университетской набережной, которую связывают с Пригожиным, начали приносить цветы

В ночь на 24 августа в кафе «Патриот» на Университетской набережной в Петербурге, которое связывают с бизнесменом и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и где в результате теракта погиб военкор Владлен Татарский, начали приносить цветы. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Кучеров / «Коммерсантъ-СПб» Фото: Андрей Кучеров / «Коммерсантъ-СПб»

При этом в бывшем офисе «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице зажглись «окна в форме креста». Об этом в соцсетях рассказывают очевидцы.

Официально о возможной гибели предпринимателя в пресс-службе господина Пригожина ничего не сообщают. Его личный телефон молчит.

Напомним, ранее стало известно, что вечером 23 августа бизнес-джет Embraer Legacy потерпел крушение в Бологовском районе Тверской области. Среди пассажиров, по данным Росавиации, значится основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин. По данным МЧС, в самолете находились 10 человек, из которых три являлись членами экипажа. По предварительной информации, все они погибли.

Андрей Кучеров, Наталья Ширнина, Андрей Цедрик

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