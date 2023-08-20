FT: США более критически относятся к перспективам контрнаступления Украины

Официальные лица США все более критически относятся к стратегии Украины при контрнаступлении на востоке страны. Это усугубляет напряженность между Киевом и Вашингтоном. Об этом сказано в материале газеты The Financial Times (FT) со ссылкой на отраслевых экспертов и неназванных чиновников.

Пессимизм по поводу контрнаступления в Вашингтоне стал расти за несколько недель до окончания срока действия пакета финансирования Украины в размере $43 млрд, что требует от Белого дома получить одобрение Конгресса на выделение дополнительных средств.

Как пишет FT, один из моментов напряженности между Украиной и США связан с тем, как развернуты украинские военные силы. США призвали Украину меньше рисковать и направить основные силы на юг, чтобы получить шанс прорвать российские позиции и выйти к Азовскому морю. США также настаивают на том, чтобы Украина в ходе контрнаступления прекратила концентрироваться на востоке страны, где задействована половина сил,— Украина развернула некоторые из своих лучших подразделений на восточном направлении в боях за Бахмут.

На этой неделе украинская армия продолжала добиваться небольших успехов, в том числе вернула контроль над селом Урожайное, отмечает газета. При этом в частном порядке официальные лица США готовятся к тому, что военный конфликт становится «войной на истощение, которая продлится до следующего года». По словам главного научного сотрудника Центра военно-морского анализа США Майкла Кофмана, украинские военные продвинулись не более чем на 10 км. Минобороны России сообщало, что атаки под Урожайным были отбиты.

Как отмечает FT, власти Украины призывали Запад передать тяжелое вооружение. Они настаивают, что контрнаступление будет продвигаться медленно, если Вашингтон не направит для его поддержки дальнобойное оружие и авиацию. В свою очередь, американские чиновники говорят, что США не производят достаточное количество тактических баллистических ракет, чтобы поставлять их в необходимом для изменения ситуации на поле боя количестве.

Подробнее о военной поддержке Украине — в материале «Ъ» «Первым делом, первым делом обучение».