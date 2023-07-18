Генерал ВСУ Сырский: контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский в интервью «Би-би-си» заявил, что добиться «быстрых результатов» в ходе контрнаступления не получается. Он рассказал, на востоке и на юге территория наводнена минами и оборонительными заграждениями, а у российских войск много опорных пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Сырский

Фото: Reuters Александр Сырский

Фото: Reuters

«Мы хотели бы добиться очень быстрых результатов, но на самом деле это фактически невозможно… Наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы»,— сказал господин Сырский. Однако он убежден, что у Украины остается одно явно преимущество перед Россией — «единство военного руководства и доверие солдат друг к другу».

9 июня президент России Владимир Путин заявил, что наступление Украины уже началось, но украинские военные не имели успеха. Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что военные Украины в ходе контрнаступления встречают очень серьезное сопротивление, но охарактеризовал ситуацию как «в целом позитивную». По данным The Washington Post, ВСУ сменили стратегию контрнаступления из-за протяженности минных полей.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер