Зеленский: контрнаступление Украины столкнулось с серьезным сопротивлением

Военные Украины в ходе контрнаступления встречают очень серьезное сопротивление, заявил в интервью NBC News украинский президент Владимир Зеленский. Он охарактеризовал ситуацию как «в целом позитивную», но сложную.

«Потому что для России проиграть эту кампанию Украине, я бы сказал, фактически означает проиграть войну»,— считает господин Зеленский. Какие-либо детали наступления он раскрыть отказался.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что Украина пыталась перейти в контрнаступление с 4 июня. 9 июня президент Владимир Путин заявил, что наступление Украины уже началось, но украинские военные не имели успеха. Вчера 15 июня, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли охарактеризовал ход наступления ВСУ словами «очень тяжелая и жестокая битва».

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Украина ждет жестов доброй воли».

Лаура Кеффер