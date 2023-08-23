Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 546-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 23 августа

Системы ПВО сбили два беспилотника над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Еще один дрон врезался в здание в «Москва-Сити». Из-за этого было задержано 25 рейсов, еще восемь отменено. Путин встретился в Кремле с врио главы Запорожской области Балицким и врио главы ЛНР Пасечником. Как развиваются события — в трансляции «Ъ»

9:30. Трое мирных жителей погибли в результате атаки беспилотника по территории санатория в белгородском селе Лавы, сообщил губернатор Гладков.

9:14. Росавиация сообщила, что по состоянию на 08:00 московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также аэропорт Жуковский работают штатно.

9:00. США порекомендовали Украине сосредоточить силы на одном направлении, пишет The New York Times.

8:59. Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при попадании БПЛА в строящееся здание в Сити.

8:58. После падения сбитого БПЛА в башне «Нева-Тауэр» в «Москва-Сити» нарушено остекление на трех этажах. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

8:56. Ситуация на линии соприкосновения — стабильная, заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

8:55. Путин провел встречу с врио главы Запорожской области Евгением Балицким, который доложил о подготовке к выборам в регионе.

8:54. Президент России Владимир Путин провел встречу с врио главы Луганской народной реуспублики (ЛНР) Леонидом Пасечником. Во время разговора господин Путин назвал стабильной ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе. Он также призвал заниматься восстановлением экономики и социальной сферы в регионе одновременно с решением вопросов безопасности.

8:53. Аэропорты Москвы временно не принимали и не отправляли самолеты на фоне сообщений об атаках дронами. Было задержано 25 рейсов, еще восемь отменено.

8:53. Системы ПВО сбили два украинских беспилотника над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в здание в «Москва-Сити» в столице. Об этом сообщило Минобороны России.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 545-й

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...