Что происходит после ввода войск России на Украину. День 546-й

Системы ПВО сбили два беспилотника над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Еще один дрон врезался в здание в «Москва-Сити». Из-за этого было задержано 25 рейсов, еще восемь отменено. Путин встретился в Кремле с врио главы Запорожской области Балицким и врио главы ЛНР Пасечником. Как развиваются события — в трансляции «Ъ»



9:30. Трое мирных жителей погибли в результате атаки беспилотника по территории санатория в белгородском селе Лавы, сообщил губернатор Гладков.

9:14. Росавиация сообщила, что по состоянию на 08:00 московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также аэропорт Жуковский работают штатно.

9:00. США порекомендовали Украине сосредоточить силы на одном направлении, пишет The New York Times.

8:59. Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при попадании БПЛА в строящееся здание в Сити.

8:58. После падения сбитого БПЛА в башне «Нева-Тауэр» в «Москва-Сити» нарушено остекление на трех этажах. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

8:56. Ситуация на линии соприкосновения — стабильная, заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

8:55. Путин провел встречу с врио главы Запорожской области Евгением Балицким, который доложил о подготовке к выборам в регионе.

8:54. Президент России Владимир Путин провел встречу с врио главы Луганской народной реуспублики (ЛНР) Леонидом Пасечником. Во время разговора господин Путин назвал стабильной ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе. Он также призвал заниматься восстановлением экономики и социальной сферы в регионе одновременно с решением вопросов безопасности.

8:53. Аэропорты Москвы временно не принимали и не отправляли самолеты на фоне сообщений об атаках дронами. Было задержано 25 рейсов, еще восемь отменено.

8:53. Системы ПВО сбили два украинских беспилотника над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в здание в «Москва-Сити» в столице. Об этом сообщило Минобороны России.