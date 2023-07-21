Глава ЦРУ назвал ожидаемыми медленные темпы контрнаступления Украины

Медленные темпы контрнаступления Украины не должны вызывать удивления, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. Он отметил, что для ВСУ добиться прогресса будет нелегко.

По словам главы ЦРУ, «наступать намного сложнее, чем обороняться». «На мой взгляд, никого не должно удивлять, что контрнаступление — это тяжелая задача»,— сказал господин Бернс на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом (цитата по ТАСС).

Он отметил, что у российских военных было несколько месяцев на подготовку «не только долговременной обороны в Запорожье, на юге Украины, но и довольно больших и плотных минных полей». «Так что это займет некоторое время, и добиться прогресса будет непросто»,— уверен директор ЦРУ.

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что военные Украины в ходе контрнаступления встречают очень серьезное сопротивление, но охарактеризовал ситуацию как «в целом позитивную». Генерал ВСУ Александр Сырский признавал, что контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы. В июле Украина начала применять переданные США кассетные боеприпасы.

О поддержке Украины странами Запада — в материале «Ъ» «Союзники Киева вернулись на землю».

Лаура Кеффер