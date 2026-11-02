МЧС: хакеры разослали ложное сообщение о ядерном ударе в 33 региона России

В МЧС сообщили, что при обнаружении хакерской атаки специалисты незамедлительно отключили сервисы от сети и изолировали их. Ложные сообщения удалили из каналов государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в «Максе», а также оперативно опубликовали предупреждение о взломе приложения МЧС России.