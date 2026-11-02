МЧС: хакеры разослали ложное сообщение о ядерном ударе в 33 региона России
Ложные сообщения при кибератаке на приложение МЧС были разосланы в 33 региона России. Об этом сообщила пресс-служба министерства в «Максе».
Сегодня ночью пользователям мобильного приложения МЧС пришли пуш-уведомления о запущенных «ядерных боеголовках по всем регионам России». Сообщение о ядерном ударе опубликовали также региональные каналы МЧС в соцсетях.
По данным ведомства, хакеры разослали ложное предупреждение около 02:45 мск. Специалисты МЧС уже установили уязвимость в мобильном приложении, которой воспользовался злоумышленник. Информацию об этом направили в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам.
В МЧС сообщили, что при обнаружении хакерской атаки специалисты незамедлительно отключили сервисы от сети и изолировали их. Ложные сообщения удалили из каналов государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в «Максе», а также оперативно опубликовали предупреждение о взломе приложения МЧС России.
«Взлом мобильного приложения не оказал и не может оказывать влияния на работу системы оповещения населения... В настоящее время приложение функционирует, до конца суток его функционал будет восстановлен в полном объеме»,— написала пресс-служба МЧС.