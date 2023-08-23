Первый зампред правления ВТБ Андрей Пучков покинул пост

Первый зампред правления ВТБ Андрей Пучков покинул банк в связи с переходом на другую работу, сообщила пресс-служба кредитной организации. Господин Пучков проработал в ВТБ более 20 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВТБ Фото: Пресс-служба ВТБ

На протяжении своей карьеры он занимал должности замначальника юридического управления, начальника этого управления, члена правления. В 2018 году его утвердили на пост первого зампрезидента—председателя правления. Он работал с непрофильными и проблемными активами группы.

Накануне правительство выдвинуло Андрея Пучкова и главу ВТБ Андрея Костина в наблюдательный совет Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Правительство решило передать ОСК в доверительное управление ВТБ на пять лет. РБК сообщал, господин Пучков возглавит ОСК.

Подробности — в материале «Ъ» «В наши банки заходили корабли».

Лаура Кеффер