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Первый зампред правления ВТБ Андрей Пучков покинул пост

Первый зампред правления ВТБ Андрей Пучков покинул банк в связи с переходом на другую работу, сообщила пресс-служба кредитной организации. Господин Пучков проработал в ВТБ более 20 лет.

Фото: Пресс-служба ВТБ

Фото: Пресс-служба ВТБ

На протяжении своей карьеры он занимал должности замначальника юридического управления, начальника этого управления, члена правления. В 2018 году его утвердили на пост первого зампрезидента—председателя правления. Он работал с непрофильными и проблемными активами группы.

Накануне правительство выдвинуло Андрея Пучкова и главу ВТБ Андрея Костина в наблюдательный совет Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Правительство решило передать ОСК в доверительное управление ВТБ на пять лет. РБК сообщал, господин Пучков возглавит ОСК.

Подробности — в материале «Ъ» «В наши банки заходили корабли».

Лаура Кеффер

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