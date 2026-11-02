Fix Price закрыл все магазины в Монголии

Кроме Монголии, Fix Price сократил число франчайзинговых магазинов в Киргизии (с шести до четырех) и в ОАЭ (с четырех до трех) за период с января по сентябрь 2026 года. Количество магазинов в Узбекистане, напротив, выросло с 25 до 30. Также в 2026 году сеть вышла на рынок Сербии: там открылись 10 торговых точек.