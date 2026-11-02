Fix Price закрыл все магазины в Монголии
Fix Price полностью ушел с монгольского рынка. К концу сентября в стране закрылись все три магазина ритейлера, указано в отчете Fix Price Group PLC. Причины закрытия в сообщении не раскрываются, передают «Ведомости».
Первые магазины Fix Price открылись в Улан-Баторе в январе 2023 года. Магазины площадью около 250 кв. м предлагали примерно 1,1 тыс. наименований товаров. Розничная сеть работала по франшизе с поставками через партнера из распределительного центра в Новосибирске. Монголия стала восьмой страной присутствия Fix Price за пределами России, наряду с Казахстаном, Белоруссией, Латвией, Грузией, Узбекистаном и Киргизией.
Кроме Монголии, Fix Price сократил число франчайзинговых магазинов в Киргизии (с шести до четырех) и в ОАЭ (с четырех до трех) за период с января по сентябрь 2026 года. Количество магазинов в Узбекистане, напротив, выросло с 25 до 30. Также в 2026 году сеть вышла на рынок Сербии: там открылись 10 торговых точек.
Всего к концу сентября розничная сеть Fix Price насчитывала 8,2 тыс. объектов в 10 странах. Из них 7,3 тыс. — в России.