Костин и его зам Пучков выдвинуты кандидатами в совет директоров ОСК

Правительство выдвинуло 13 кандидатов для избрания в совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). В их число вошли Андрей Костин и его первый заместитель Андрей Пучков. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Также в перечень включены: первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, глава Росморречфлота Захарий Джиоев, гендиректор акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» Евгений Дитрих, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, замминистра обороны Алексей Криворучко, зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов, замглавы Минфина Ирина Окладникова, член коллегии Военно-промышленной комиссии Владимир Поспелов, замгендиректора «Росатом» Вячеслав Рукша, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин. Все они «будут представлять интересы Российской Федерации в совете директоров» ОСК, говорится в документе.

Правительство решило передать ОСК, которая отвечает за постройку почти всех военных кораблей и большей части гражданских судов в РФ, в доверительное управление ВТБ на пять лет. По данным «Ъ», решение вызвано срывом программы оздоровления ОСК, начатой в 2020 году. РБК сообщал, что возглавит ОСК Андрей Пучков.

Подробности — в материале «Ъ» «В наши банки заходили корабли».

Лаура Кеффер