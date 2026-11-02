Мэр Самары Иван Носков покинет пост из-за перехода на другую должность

Иван Носков был назначен и. о. мэра Самары в ноябре 2024 года после того, как депутаты гордумы приняли отставку главы города Елены Лапушкиной. 26 декабря 2024 года по итогам конкурсного отбора кандидатура Ивана Носкова была поддержана депутатами гордумы, и он назначен главой Самары.