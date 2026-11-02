Мэр Самары Иван Носков покинет пост из-за перехода на другую должность
Как стало известно «Ъ-Волга», мэр Самары Иван Носков с 1 декабря получит новую должность, в связи с чем покинет пост главы областного центра.
По данным источника «Ъ-Волга», об этом заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев в понедельник на оперативном совещании регионального правительства. На какую работу переводят Ивана Носкова, пока не известно.
Иван Носков был назначен и. о. мэра Самары в ноябре 2024 года после того, как депутаты гордумы приняли отставку главы города Елены Лапушкиной. 26 декабря 2024 года по итогам конкурсного отбора кандидатура Ивана Носкова была поддержана депутатами гордумы, и он назначен главой Самары.