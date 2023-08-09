ТАСС: сотрудникам РЖД запретили пользоваться iPhone в служебных целях

Холдинг РЖД ввел для своих сотрудников запрет на использование iPhone в служебных целях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в транспортной отрасли.

«Да, действительно, использовать iPhone в служебных целях запрещено»,— ответил собеседник агентства на соответствующий запрос.

В начале июня ФСБ сообщила, что раскрыла «разведывательную акцию американских спецслужб», проведенную с использованием устройств Apple. Заражению вредоносным программным обеспечением подверглись несколько тысяч телефонов российских дипломатов, заявили в спецслужбе.

После этого российские ведомства и госкомпании стали запрещать своим сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях. Первым запрет ввел Минпромторг. Пользоваться техникой Apple в служебных целях также запрещено сотрудникам Минпросвещения, Минцифры и «Ростеха». Минпромторг рекомендовал отказаться от iPhone промышленным предприятиям. В марте «Ъ» писал, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовано поменять телефоны iPhone на смартфоны других марок и с другой операционной системой.

Эрдни Кагалтынов