Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ТАСС: сотрудникам РЖД запретили пользоваться iPhone в служебных целях

Холдинг РЖД ввел для своих сотрудников запрет на использование iPhone в служебных целях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в транспортной отрасли.

«Да, действительно, использовать iPhone в служебных целях запрещено»,— ответил собеседник агентства на соответствующий запрос.

В начале июня ФСБ сообщила, что раскрыла «разведывательную акцию американских спецслужб», проведенную с использованием устройств Apple. Заражению вредоносным программным обеспечением подверглись несколько тысяч телефонов российских дипломатов, заявили в спецслужбе.

После этого российские ведомства и госкомпании стали запрещать своим сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях. Первым запрет ввел Минпромторг. Пользоваться техникой Apple в служебных целях также запрещено сотрудникам Минпросвещения, Минцифры и «Ростеха». Минпромторг рекомендовал отказаться от iPhone промышленным предприятиям. В марте «Ъ» писал, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовано поменять телефоны iPhone на смартфоны других марок и с другой операционной системой.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...