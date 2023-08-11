Минцифры запретило сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях

Сотрудникам Минцифры запрещено использовать в служебных целях технику Apple. Об этом сообщил журналистам на форуме «Цифровая эволюция» глава министерства Максут Шадаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максут Шадаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Максут Шадаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Вводится запрет на использование мобильных устройств, соответственно смартфоны и планшеты, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке. Больше никаких ограничений не вводится»,— сказал господин Шадаев, отметив, что если нет возможности использовать телефон с ОС Android, то сотрудник должен воспользоваться компьютерной техникой для доступа к почте и документообороту (цитата по «Интерфаксу»). Покупать сотрудникам гаджеты с ОС Android для рабочих целей не планируется, добавил министр.

После того, как в июне ФСБ заявила, что несколько тысяч устройств Apple российских дипломатов были заражены американскими спецслужбами вредоносным ПО, в Кремле сочли, что использование iPhone на госслужбе «неприемлемо и запрещено». На фоне этого техникой Apple запретили пользоваться в Минпросвещения, Минпромторге и «Ростехе».

Мария Федотова