Сотрудникам Минпросвещения запретили пользоваться техникой Apple

Сотрудникам Минпросвещения с 18 июля запрещено использовать на работе технику Apple, сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующий документ за подписью и. о. главы ведомства Александра Бугаева. Это решение приняли в рамках Доктрины информационной безопасности страны, утвержденной указом президента. В Минпросвещения таким способом рассчитывают обеспечить защиту и контроль за оборотом служебной информации.

Использовать устройства запрещено гражданским служащим министерства, а также сотрудникам организаций, подведомственных ему, при «производстве, передаче и распространении любым способом информации, образующейся в ходе осуществления ими служебной и трудовой деятельности при выполнении должностных обязанностей».

В Минпромторге в июле также запретили сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях. В ведомстве ссылались на заявления ФСБ, которая обвиняла Apple в тесной работе с Агентством национальной безопасности США и организованной атаке на тысячи iPhone. На прошлой неделе «Ростех» запретил сотрудникам, в том числе — организаций, входящих в холдинг, использовать технику Apple в служебных целях. Запрет распространится в общей сложности на 600 тыс. человек.

Лаура Кеффер