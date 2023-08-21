Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

Президент РФ Владимир Путин примет участие в XV саммите БРИКС (22-24 августа) в формате видеоконференции, подтвердила пресс-служба Кремля. Российскую делегацию в Йоханнесбурге в ЮАР возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

«По традиции в преддверии саммита пройдет Деловой форум БРИКС, перед участниками и гостями которого Владимир Путин выступит с видеообращением»,— говорится в сообщении.

В сообщении пресс-службы уточняется, что Владимир Путин проинформирует участников саммита о приоритетах российского председательства в БРИКС в 2024 году. Договоренности по итогам саммита будут зафиксированы в декларации.

На заседаниях саммита планируется обсуждение перспектив развития партнерства БРИКС, а также возможное расширение объединения. Ранее Financial Times писал, что на саммите в ЮАР в БРИКС могут быть приглашены сразу несколько стран. О каких именно государствах идет речь, неизвестно. Официальные заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны.

Сегодня, 21 августа, официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете сообщил, что в саммите будут участвовать более 40 иностранных лидеров. Полный список руководителей государств, которые примут участие в саммите, пока не разглашается. Лично присутствовать на саммите будут лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, ожидается приезд президента Ирана.

Владимир Путин решил не присутствовать на саммите БРИКС лично из-за того, что в ЮАР ему мог бы грозить арест по ордеру Международного уголовного суда (МУС). МУС выдал этот ордер в марте.

Подробнее о предстоящем саммите БРИКС читайте в материале «Ъ» «Запад просит кирпича».

Полина Мотызлевская