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Коммерсантъ FM
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МИД ЮАР: в саммите БРИКС поучаствуют главы более 40 государств

Более 40 иностранных лидеров будут участвовать в саммите БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге, сообщил ТАСС официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете.

Полный список руководителей государств, которые примут участие в саммите, пока не разглашается. Ранее сообщалось, что к участию в дискуссиях в рамках саммита были приглашены представители 60 государств.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22–24 августа. От России на мероприятие приедет министр иностранных дел Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятиях саммита по видеоконференцсвязи. Лично присутствовать на саммите будут лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, также ожидается и приезд в Южную Африку президента Ирана.

Подробнее о предстоящем саммите БРИКС читайте в материале «Ъ» «Запад просит кирпича».

Александр Кислов

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