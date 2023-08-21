МИД ЮАР: в саммите БРИКС поучаствуют главы более 40 государств

Более 40 иностранных лидеров будут участвовать в саммите БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге, сообщил ТАСС официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете.

Полный список руководителей государств, которые примут участие в саммите, пока не разглашается. Ранее сообщалось, что к участию в дискуссиях в рамках саммита были приглашены представители 60 государств.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22–24 августа. От России на мероприятие приедет министр иностранных дел Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятиях саммита по видеоконференцсвязи. Лично присутствовать на саммите будут лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, также ожидается и приезд в Южную Африку президента Ирана.

Подробнее о предстоящем саммите БРИКС читайте в материале «Ъ» «Запад просит кирпича».

Александр Кислов