Офис президента ЮАР: Путин не поедет на саммит БРИКС

Офис президента ЮАР Сирила Рамафосы заявил, что Россию на саммите БРИКС в республике будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин, которому в ЮАР может грозить арест по ордеру Международного уголовного суда (МУС), на саммит не поедет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В пресс-релизе на сайте господина Рамафосы говорится, что в саммите примут личное участие лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. «По обоюдному согласию, президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в саммите, но Российская Федерация будет представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым»,— уточнили в офисе южноафриканского президента.

В марте МУС выдал ордер на арест господина Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. По версии суда, они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины. ЮАР подчиняется юрисдикции МУС, но Сирил Рамафоса говорил, что арест российского президента по ордеру МУС был бы равносилен объявлению войны.

Лаура Кеффер